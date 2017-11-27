أنا لويس هاميلتون

أبوظبي ( الاتحاد)
«we are the champions ».. نحن الأبطال .. نحن الأبطال.
كنت أجلس بجوار أبي وهو يقود سيارته «الفان» القديمة، ونحن نردد سوياً كلمات هذه الأغنية في طريق العودة للمنزل، أتذكر كل تفاصيل تلك اللحظة جيداً، وفي نهاية الأغنية كان هناك مقطع يقول «نحن الأبطال .. نحن أبطال العالم»، ولكننا كنا نردد «نحن أبطال إنجلترا» أو «بريطانيا» على ما أتذكر.
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وفي الأول من ديسمبر عام 1995، كانت الليلة التي غيرت حياتي، فعندما غادرت المنزل مع والدي لحضور حفل الجوائز السنوية لـ«أوتو سبورت»، لم أكن أعرف ماذا ينتظرني في هذا الحفل لأنني كنت في العاشرة من العمر آنذاك، ووجهت لي الدعوة كبطل لبريطانيا في كاديت كارتنج، وامتزجت بداخلي مشاعر الفخر والسعادة مع القلق من ضخامة الحدث وازدحام قاعة فندق جروسفينور بالضيوف، وتقابلت مع رون دينيس مدير فريق ماكلارين للحصول على توقيعة في الاتوجراف الخاص بي وقلت له هل يمكنك تكتب رقم هاتفك وعنوانك ،فقال لي :« نعم يمكنك أن تتصل بي في غضون 9 سنوات وسيكون بيننا صفقة».
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