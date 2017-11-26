الملا يهدي الإمارات لقب العالم في الحركات الاستعراضية

دبي (الاتحاد)
أهدى بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا نجم فريق أبوظبي الإمارات لقبا عالميا جديدا بإحرازه المركز الأول في فئة الحركات الاستعراضية «فري ستايل» ضمن منافسات جائزة دبي الكبرى للدراجات المائية، الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم 2017. ونجح الملا في الفوز بالمركز الأول بجميع المراحل جامعا 75 نقطة بفارق كبير على باقي المشاركين ومن بينهم منافسه الإيطالي روبرتو مارياني قائد الدراجة 70 الذي احتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة فيما جاء السلوفاكي ناك فلورجانكيك قائد الدراجة 2 في المركز الثالث للترتيب العام لهذه الفئة.
وتوج الكويتي يوسف العبدالرزاق قائد بطلا لمنافسات فئة جالس محترفين بعدما سطر ملحمة ورمونتادا بحرية منتزعا الفوز بالمرحلة الثالثة ليقفز بعدها إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة، ونجح المتسابق النمساوي كيفيان ريتيرر قائد الدراجة 90 من الفوز بفئة واقف محترفين برصيد 70 نقطة بعد فوزه بالمرحلتين الأولى والثالثة وحلوله وصيفا في المرحلة الثانية ليضمن التتويج باللقب متفوقا بفارق 5 نقاط على المتسابق البلجيكي بويسشي اوكتين قائد الدراجة 98 فيما حل المتسابق الاستوني مارتن ماني قائد الدراجة 53 في المركز الثالث.
|
|
وعقب نهاية المنافسات قام علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وحريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية عضو الاتحاد الدولي للزوارق السريعة بتتويج الفائزين.