الملا يهدي الإمارات لقب العالم في الحركات الاستعراضية

دبي (الاتحاد)

‬أهدى ‬بطلنا ‬العالمي ‬راشد ‬علي ‬صالح ‬الملا ‬نجم ‬فريق ‬أبوظبي الإمارات ‬لقبا ‬عالميا ‬جديدا ‬بإحرازه ‬المركز ‬الأول ‬في ‬فئة ‬الحركات ‬الاستعراضية «‬فري ‬ستايل» ‬ضمن ‬منافسات ‬جائزة ‬دبي ‬الكبرى ‬للدراجات ‬المائية، الجولة ‬الرابعة ‬وقبل ‬الختامية ‬من ‬بطولة ‬العالم ‬2017. ونجح‎ ‬الملا ‬في ‬الفوز ‬بالمركز ‬الأول ‬بجميع ‬المراحل ‬جامعا ‬75 ‬نقطة ‬بفارق ‬كبير ‬على ‬باقي ‬المشاركين ‬ومن ‬بينهم ‬منافسه ‬الإيطالي ‬روبرتو ‬مارياني ‬قائد ‬الدراجة ‬70 ‬الذي ‬احتل ‬المركز ‬الثاني ‬برصيد ‬56 ‬نقطة ‬فيما ‬جاء ‬السلوفاكي ‬ناك ‬فلورجانكيك ‬قائد ‬الدراجة ‬2 ‬في ‬المركز ‬الثالث ‬للترتيب ‬العام ‬لهذه ‬الفئة.

وتوج‎ ‬الكويتي ‬يوسف ‬العبدالرزاق ‬قائد بطلا ‬لمنافسات ‬فئة ‬جالس ‬محترفين ‬بعدما ‬سطر ‬ملحمة ‬ورمونتادا ‬بحرية ‬منتزعا ‬الفوز ‬بالمرحلة ‬الثالثة ‬ليقفز ‬بعدها ‬إلى ‬الصدارة ‬بفارق ‬نقطة ‬واحدة، ونجح‎ ‬المتسابق ‬النمساوي ‬كيفيان ‬ريتيرر ‬قائد ‬الدراجة ‬90 ‬من ‬الفوز ‬بفئة ‬واقف ‬محترفين ‬برصيد ‬70 ‬نقطة ‬بعد ‬فوزه ‬بالمرحلتين ‬الأولى ‬والثالثة ‬وحلوله ‬وصيفا ‬في ‬المرحلة ‬الثانية ‬ليضمن ‬التتويج ‬باللقب ‬متفوقا ‬بفارق ‬5 ‬نقاط ‬على ‬المتسابق ‬البلجيكي ‬بويسشي ‬اوكتين ‬قائد ‬الدراجة ‬98 ‬فيما ‬حل ‬المتسابق ‬الاستوني ‬مارتن ‬ماني ‬قائد ‬الدراجة ‬53 ‬في ‬المركز ‬الثالث.

ولدى‎ ‬فئة ‬السيدات ‬واصلت ‬المتسابقة ‬السويدي ‬ايما ‬نيللي ‬قائدة ‬الدراجة ‬98 ‬تألقها ‬اللافت ‬في ‬المنافسات ‬العالمية ‬وسجلت ‬انتصارا ‬جديدا ‬في ‬دبي ‬بفوزها ‬بالمركز ‬الأول في فئة محترفات ‬واقف.

وعقب‎ ‬نهاية ‬المنافسات ‬قام ‬علي ‬ناصر ‬بالحبالة ‬نائب ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬وحريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حريز ‬رئيس ‬اتحاد الرياضات ‬البحرية ‬عضو ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للزوارق ‬السريعة بتتويج الفائزين.