شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري الطائرة

أسامة أحمد (دبي)
عزز شباب الأهلي - دبي صدارته لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه على العين 3/ صفر بنتيجة الأشواط 23/25,21/25,19/25 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بالصالة البنفسجية ضمن الجولة الثالثة ليصطاد شباب الأهلي جميع عصافير موقعة «دار الزين»، محققاً فوزه الثالث على التوالي ومتخطياً عقبة حامل اللقب دون أن يتجرع مرارة الهزيمة «8 من 9» بعد فوزه الماراثوني في ضربة البداية على حساب حتا وعجمان و«الزعيم» ليتفوق على النصر بفارق شوطين بعد تساويهما في عدد النقاط ولكل منهما 8 لتظهر بصمات مدرب شباب الأهلي البحريني رضا علي، فيما بدأ البنفسج المسابقة بـ 3 هزائم متتالية لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعها أمام بني ياس وحتا وشباب الأهلي ليملك الفريق في محصلته نقطتين فقط.
كما واصل «العميد» انتصاراته محققاً فوزه الثالث على التوالي بعبوره عجمان 1/3 في الصالة البرتقالية ليضع حداً لانتصارات المنافس عليه في الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة نفسها، ويحل في المركز الثاني متأخراً عن الصدارة بفارق الأشواط بعد فوزه الماراثوني على الجزيرة والوصل وعجمان على التوالي، فيما تجمد رصيد عجمان عند «نقطته اليتيمة».
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