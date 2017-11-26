شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

عزز شباب الأهلي - دبي صدارته لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه على العين 3/ ‏‏‏صفر بنتيجة الأشواط 23/‏‏‏25,21/‏‏‏25,19/‏‏‏25 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بالصالة البنفسجية ضمن الجولة الثالثة ليصطاد شباب الأهلي جميع عصافير موقعة «دار الزين»، محققاً فوزه الثالث على التوالي ومتخطياً عقبة حامل اللقب دون أن يتجرع مرارة الهزيمة «8 من 9» بعد فوزه الماراثوني في ضربة البداية على حساب حتا وعجمان و«الزعيم» ليتفوق على النصر بفارق شوطين بعد تساويهما في عدد النقاط ولكل منهما 8 لتظهر بصمات مدرب شباب الأهلي البحريني رضا علي، فيما بدأ البنفسج المسابقة بـ 3 هزائم متتالية لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعها أمام بني ياس وحتا وشباب الأهلي ليملك الفريق في محصلته نقطتين فقط.

كما واصل «العميد» انتصاراته محققاً فوزه الثالث على التوالي بعبوره عجمان 1/‏‏‏3 في الصالة البرتقالية ليضع حداً لانتصارات المنافس عليه في الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة نفسها، ويحل في المركز الثاني متأخراً عن الصدارة بفارق الأشواط بعد فوزه الماراثوني على الجزيرة والوصل وعجمان على التوالي، فيما تجمد رصيد عجمان عند «نقطته اليتيمة».

وبزعبيل خطف السماوي فوزاً ماراثونياً على حساب الإمبراطور بنتيجة 2/‏‏‏3، حيث كان التكافؤ العنوان البارز في اللقاء، لينجح بني ياس في تحويل تأخره في الشوط الأول إلى فوز ماراثوني بعد أن ابتسم له الشوط الفاصل، ليخسر الفريق نقطة في سباق الصدارة جعلته في المركز الثالث برصيد 7 نقاط حصل عليها بالفوز على العين والجزيرة والوصل فيما رفع الأصفر الوصلاوي رصيده إلى 3 نقاط. وبصالته استعاد الجزيرة توازنه متذوقاً حلاوة فوزه الأول في المسابقة بعبوره حتا بنتيجة 1/‏‏‏3 في مباراة البطاقات الحمراء والاستبعاد النهائي ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 4 نقاط حصل عليها بالخسارة الماراثونية أمام النصر وأمام بني ياس، ثم الفوز على حتا فيما تجمد الرصيد الحتاوي عند نقاطه الثلاث والتي حصل عليها بالخسارة الماراثونية أمام شباب الأهلي والفوز على العين، ثم الخسارة أمام الجزيرة. وتنطلق الجولة الرابعة الجمعة المقبلة بـ4 مباريات شباب الأهلي دبي مع النصر في موقعة الصدارة والوصيف وبني ياس مع عجمان وحتا والوصل والعين مع الجزيرة.