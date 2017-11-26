الريال يفلت من «كمين» مالاجا

مدريد (د ب أ)

استعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو ذاكرة التهديف في الدوري الإسباني على استاد «سانتياغو برنابيو» وقاد فريقه لفوز صعب وثمين للغاية 3/‏‏ 2 على مالاجا أمس في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

على استاد «برنابيو» في العاصمة مدريد، أنهى الريال الشوط الأول لمصلحته بهدفين سجلهما الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي كاسيميرو في الدقيقتين التاسعة و21 مقابل هدف سجله الأوروجوياني دييجو رولان في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، منح الأوروجوياني الآخر تشوري كاسترو فريق مالاجا هدف التعادل في الدقيقة 58 ولكن رونالدو سجل هدف الفوز للريال في الدقيقة 76 من متابعة جيدة لضربة الجزاء التي سددها وتصدى لها الحارس.

والهدف هو الأول لرونالدو على استاد برنابيو في مباريات الفريق بالمسابقة المحلية هذا الموسم علماً بأنه سجل أكثر من هدف على هذا الملعب في بطولة دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم.