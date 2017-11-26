مسافي يجرد اتحاد كلباء من نقطتين في «ملحمة الستة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

حرم «البديل» أحمد سلطان لاعب مسافي، فريق اتحاد كلباء من الانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى، عندما أحرز هدفاً في الثواني الأخيرة، ليكتفي كل فريق بـ «نقطة» في لقاء مساء أمس، باستاد مسافي، والذي انتهى بالتعادل 3 - 3، ضمن الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، وكان «النمور» قريباً من النقطة العاشرة، وهو ما يعني القبض على القمة بفارق نقطتين، إلا أن الهدف القاتل لمسافي، حول أفراح اتحاد كلباء إلى صدمة حقيقية، كما أن الصدارة بقيت لبني ياس ومعه الفجيرة واتحاد كلباء ولكل منها «8 نقاط»، ويأتي الحمرية رابعاً وله 7 نقاط.

وقلب العروبة الطاولة على مصفوت، على استاد خليفة بن زايد في مربح، بعد أن تقدم مصفوت بهدف، ليرد العروبة بهدفين، محققاً فوزه الأول في البطولة وحقق رأس الخيمة الفوز على العربي بهدفين لهدف عن طريق البرازيليين أليكس وفيليب سانتوس

وقدم مسافي واتحاد كلباء ملحمة حقيقية، طوال زمن اللقاء، وفاجأ صاحب الأرض، لاعبي «النمور» بالاندفاع الهجومي على مرمى محمد عثمان، وينجح في مباغتته بهدفي يالي جوني في الدقيقتين 30 و40، الأمر الذي أربك حسابات الفرنسي محمد ديجابور مدرب اتحاد كلباء الذي حاول تدارك الموقف، إلا أن الشوط الأول انتهى لمصلحة مسافي بهدفين.

وفي الشوط الثاني، قلب «النمور» الموازين رأساً على عقب، و«نصب السيرك»، وقدم لاعبوه أفضل 30 دقيقة في الدوري، ونجح البرازيلي تياجو سانتوس في تسجيل ثنائية في الدقيقتين 48 و59، وأتبعه شاهين سرور بالهدف الثالث لمصلحة اتحاد كلباء في الدقيقة 71.

وأعتقد الجميع أن المباراة في طريقها إلى فوز «النمور»، إلا أن مسافي رفض الاستسلام للخسارة، وتحقق له ما أراد، ومن هجمة منظمة أدرك أحمد سلطان الذي حل بديلاً خلال الشوط الثاني هدف التعادل، وسط فرحة كبيرة من جماهير مسافي، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 3 - 3، ويرفع «النمور» رصيده إلى 8 نقاط، فيما رفع مسافي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس.

وفي مربح، كشر أبناء العروبة عن أنيابهم في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، بعد أن سيطروا على مجريات المباراة منذ الشوط الأول، بلا خطورة حقيقية على مرمى مصفوت، وباغت «البديل» محمد خميس محبوب الجميع، بتسجيل هدف التقدم لمصفوت، في الدقيقة 71.

ويجري مدرب العروبة عدداً من التغييرات الهجومية، بإشراك جوهر أحمد، ويتولى الأردني أحمد سمير مهمة صناعة اللعب، فضلاً عن نجاحه في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 84، ومن هجمة نموذجية يبدؤها نواف مبارك الذي يهدي تمريرة رائعة إلى الكاميروني هنري، يلعبها عرضية إلى جوهر أحمد يودعها الشباك، معلناً عن الفوز الأول للعروبة هذا الموسم، وبلوغه النقطة السادسة، فيما تجمد رصيد مصفوت عند النقطة الرابعة، في المركز التاسع. وفي رأس الخيمة، انتزع الفريق الخيماوي الفوز على العربي، رغم أن الأخير تقدم بهدف أحمد يوسف في الشوط الأول، ولكن صاحب الأرض يرد بهدفي الثنائي البرازيلي، أليكس وفيليب سانتوس في الدقيقتين 56 و72، وينتزع رأس الخيمة الفوز الأول في البطولة، ورفع رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد العربي عند نقطتين في المركز قبل الأخير.