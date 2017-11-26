نصف نهائي «مؤسسات أبوظبي» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يقام اليوم نصف نهائي كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الفخري للاتحاد الرياضي للمؤسسات لكرة القدم، حيث يلتقي «آيليت فتنس» مع «مختبر يونيفرسال» في الساعة الرابعة و50 دقيقة مساءً، و«جولد وكلاء لاعبين» مع «مجلس أبوظبي للجودة»، في السادسة والنصف مساءً، ويتأهل الفائزان إلى المباراة الختامية المقررة يوم الأربعاء المقبل، بملعب الاتحاد الفرعي بمقر الاتحاد في أبوظبي.

وبلغ «مختبر يونيفرسال» الدور نصف النهائي بفوزه على «يونك للدعاية والإعلان» 5 - صفر، وسجل الأهداف جراند ستيفاني وزكاري أودو، وبرتش ببراه، ولورنيش رماريك «هدفين». ووجّه سيف بن أحمد الهاملي رئيس الاتحاد بضرورة الإعداد لمسك ختام أغلى بطولات الاتحاد الذي تأسس في الثمانينيات، وأن تخرج المباراة الختامية بشكل لائق، بما يتناسب وقيمة البطولة التي تبرز ضمن مسابقات الاتحاد منذ تأسيسه.