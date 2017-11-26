«التنفيذي» يحسم الجدل حول نقل مبارياتنا أمام «القطرية» إلى ملاعب محايدة

معتز الشامي (دبي)
ينتظر أن يحسم المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، في اجتماعه المرتقب مساء غدٍ في بانكوك عاصمة تايلاند، الجدل حول المطلب الإماراتي والسعودي، بشأن نقل مباريات أنديتنا بدوري الأبطال، كما هو الأمر بالنسبة للمنتخبات الوطنية، أمام قطر وإيران إلى ملاعب محايدة، يأتي ذلك في ظل اقتراب قرعة النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا التي تشارك فيها 3 أندية بشكل مباشر، وهي الجزيرة والوحدة والوصل، فضلاً عن العين من الدور التمهيدي، بالإضافة إلى 4 فرق سعودية.
وشهد اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد القاري مساء أمس الأول في طوكيو عاصمة اليابان على هامش إياب نهائي دوري الأبطال، إصدار بيان من اللجنة أثار حالة من الجدل، والترقب في الوقت نفسه، خاصة أنه حمل في طياته تناقضاً غير مفهوم، حيث بدأ بتأكيد ضرورة التمسك بإقامة مباريات دوري الأبطال في ملاعب الأندية المتأهلة إلى البطولة، وفي الوقت نفسه أقر إقامة مباريات ميانمار وقيرغيزستان، على أرض محايدة لوجود مخاوف أمنية، وهو السبب وراء مطلب الإمارات والسعودية برفض اللعب في قطر أو إيران.
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وكانت الإمارات طلبت نقل مبارياتها أمام الفرق القطرية، إلى ملاعب محايدة، وهو المطلب السعودي نفسه، بينما تقام مباريات الفرق السعودية والإيرانية على ملاعب محايدة بشكل دائم منذ قرار لجنة المسابقات قبل عامين.
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