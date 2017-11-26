«الرياض الاقتصادي» يكمل استعدادات دورته الثامنة

الرياض (واس)

أكمل منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الرياض استعداداته لإطلاق دورته الثامنة خلال الفترة 27 – 29 نوفمبر الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للمنتدى.

وتترقب الأوساط الاقتصادية ودوائر القطاع العام والخاص في المملكة هذه الدورة كحدث اقتصادي مهم لتركيزها على البحث المعمق لمفاصل الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسية ومواكبة التوجهات الحكومية لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وكذلك السعي لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، فإن الدراسات الخمس الرئيسية التي سيقدمها المنتدى خلال دورته الحالية مستمدة من رؤية المملكة 2030 وتشمل: «زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، وتشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها، ودور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة».