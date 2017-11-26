«دبي للاستثمار» تقود مستثمرين للاستحواذ على حرم «كينت كوليج»

دبي (الاتحاد)

تقود دبي للاستثمار مجموعة من المستثمرين للاستحواذ الكامل على حرم «كينت كوليج دبي» في صفقة للبيع وإعادة التأجير، حيث كانت دبي للاستثمار المساهم الرئيسي في الصفقة. وقامت المال كابيتال بتنظيمها مع شركائها في الاستثمار.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «تعتبر هذه الصفقة تاريخية لشركة دبي للاستثمار، لأننا ندخل من خلالها فصلاً جديدًا من تاريخنا الطويل والناجح. وخلال السنوات القادمة، سينصبّ تركيزنا على بناء استثماراتنا الخاصة وأنشطة الاستثمار العقاري، كما تساعدنا هذه الصفقة على تعزيز وجودنا المؤسسي في القطاع العقاري، بما يتماشى مع استراتيجيتنا للنمو».

ويتم تشغيل «كينت كوليج دبي» من قبل شركة تابعة لمجموعة مير هاشم خوري. وقال شعيب مير هاشم خوري، العضو المنتدب لشركة مير هاشم خوري، ورئيس مجلس إدارة كينت كوليج دبي «نتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون في المستقبل، على ضوء مواصلة مساعينا وتركيزنا على توفير التعليم بمستويات عالمية من خلال «كينت كوليج دبي»».