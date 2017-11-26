الشارقة تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي لغرف التجارة الدولية

الشارقة (الاتحاد)

استضافت غرفة الشارقة، الخميس، في مقرها، اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية، واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع توصيات الاجتماع السابق للجنة في لندن، وبحثت القضايا ذات العلاقة بنشاط غرف التجارة العالمية.

تضمن الاجتماع تحديد أولويات المرحلة المقبلة، ومناقشة العضوية في الاتحاد، واستعراض تقرير حالة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، ومناقشة برنامج التوعية الانتقالي 2018، ومؤتمر غرف التجارة العالمية الـ11، ومسابقة غرف التجارة العالمية، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجيات الاتحاد العالمي لغرف التجارة الخاصة بالقارة الأفريقية وأميركا وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تعكس الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد في تطوير مجتمعات الأعمال حول العالم.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة على الدور الفعال الذي تلعبه الغرفة في دعم مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكداً التزام غرفة الشارقة في تعزيز حركة التجارة العالمية، وتطوير أداء الغرف التجارية حول العالم، وترسيخ دور القطاع الخاص في تحفيز التنمية المستدامة بما يعكس دور إمارة الشارقة الحيوي في منظومة التكامل الاقتصادي العالمي.

وعبر عن دعم غرفة الشارقة اللامحدود لملف غرفة تجارة وصناعة دبي لاستضافة المؤتمر الـ12 لغرف التجارة العالمي 2021، مؤكداً أن نجاح غرفة دبي في مسعاها لاستضافة هذا الحدث الهام الذي يجمع أكثر من 12 ألف غرفة تجارة حول العالم هو نجاح لدولة الإمارات، وترسيخ لمكانتها على الخارطة الاقتصادية العالمية كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.

بدوره، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة‏‭ ‬أن ‬اجتماع ‬اللجنة ‬التنفيذية ‬للاتحاد ‬العالمي ‬لغرف ‬التجارة ‬في ‬الإمارات ‬له ‬دلالة ‬بالغة ‬الأهمية ‬حول ‬مساهمة ‬الدولة ‬الفعالة ‬في ‬تعزيز ‬الاقتصاد ‬العالمي ‬وتطويره، ‬مشيراً ‬إلى الدور الذي تلعبه غرفة دبي عبر إيصال صوت غرف التجارة في المنطقة إلى دوائر القرار في الاتحاد العالمي لغرف التجارة، مؤكداً أن هذه الاجتماعات تساعد في وضع السياسات العامة للاتحاد ما يسمح له بتسهيل النشاطات التجارية والاقتصادية، وتحسين أداء غرف التجارة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، توجه بيتر ميهوك، رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، بالشكر إلى غرفة الشارقة على استضافتها للاجتماع، مشيداً بدورها الأساسي ضمن الاتحاد ومساهمتها البناءة في دعم جهوده، وتعزيز الشراكات بين غرف التجارة العالمية والقطاع الخاص بما يخدم أهداف تأسيس الاتحاد، ومثمناً مشاركة غرفة الشارقة في فعاليات الدورات الخمس الماضية للمؤتمر العالمي لغرف التجارة، ومساهمتها المتزايدة في الترويج لدور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد العالمي.