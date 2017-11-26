100 ‬وكالة ‬رائدة ‬في «‬المؤتمر ‬العالمي‬ للاستثمار»‬

دبي (الاتحاد)

يجتمع ‬نخبة ‬من ‬قادة ‬وخبراء ‬الاستثمار ‬الأجنبي ‬المباشر ‬تحت ‬مظلة «‬المؤتمر ‬العالمي ‬للاستثمار ‬2017»‬، ‬الملتقى ‬السنوي ‬الأبرز ‬لـ «‬الرابطة ‬العالمية ‬لوكالات ‬تشجيع ‬الاستثمار الذي ‬تستضيفه «‬مؤسسة ‬دبي ‬لتنمية ‬الاستثمار»‬، ‬إحدى ‬مؤسسات «‬اقتصادية ‬دبي» ‬في «‬انتركونتيننتال ‬دبي ‬فيستيفال ‬سيتي» ‬يومي ‬27 إلى 28 ‬نوفمبر ‬2017.

‬ويستضيف ‬المؤتمر ‬في ‬دورته الـ22، ‬التي ‬تنعقد ‬تحت ‬عنوان «‬الاستثمار ‬الأجنبي ‬المباشر ‬كعامل ‬محوري ‬لدفع ‬عجلة ‬التنمية ‬المستدامة»‬، ‬أكثر ‬من ‬100 ‬وكالة ‬رائدة ‬لتشجيع ‬الاستثمار ‬من ‬أنحاء ‬العالم، ‬والعديد ‬من ‬قادة ‬المنظمات ‬العالمية، ‬ورؤساء ‬المؤسسات ‬المالية، ‬والشخصيات ‬السياسية ‬البارزة، ‬وممثلين ‬عن ‬القطاع ‬الخاص، ‬واقتصاديين ‬وباحثين ‬بارزين.

وتركز أجندة المؤتمر على حوافز الاستثمارات المؤسسية والتحديات التي تواجهها ومستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو وريادة الأعمال من خلال تأسيس الروابط وتمكين وكالات تنمية وتشجيع الاستثمار في البلدان الأقل تقدماً. كما يدعم المؤتمر أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة استثمارية إيجابية.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار «يسعدنا في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن نستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي، خاصة أن المؤتمر وموضوعه يشكلان وجهاً آخر لنجاح دبي كوجهة استثمارية وهدفها الاستراتيجي في ترسيخ مكانتها كأفضل راعٍ للتنمية الاقتصادية المستدامة. وتعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والتي تتولى إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة التنفيذية للرابطة، عن قرب مع العديد من أصحاب المصلحة حول العالم على إطلاق مبادرات مبتكرة لجذب الاستثمارات وتحويلها إلى داعم للتقدم والازدهار المستدامين. كما تشرف المؤسسة على مركز حمدان لمستقبل الاستثمار الذي يعد مركزاً عالمياً للريادة الفكرية والاستشراف الاستراتيجي والشراكة لتعزيز «الاستثمار المؤثر في التنمية». وسيوفر مؤتمر الاستثمار العالمي 2017 فرصة مثالية لاطلاع الحاضرين على آخر المستجدات والمدخلات حول استراتيجيات تشجيع الاستثمار الأكثر فاعلية».