8 جهات حكومية تبدأ تقديم خدماتها في «مركز الأعمال» بـ «خليفة الصناعية»

أبوظبي (الاتحاد)
باشرت 8 جهات حكومية، تقديم الخدمات في مركز الأعمال بمدينة خليفة الصناعية، من خلال المكاتب التمثيلية التابعة لها.
جاء ذلك عقب توقيع موانئ أبوظبي، مذكرات تفاهم مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ووزارة الداخلية التي تمثل القيادة العامة للدفاع المدني والمديريات ذات الصلة، وهيئة البيئة - أبوظبي، وغرفة أبوظبي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ودائرة النقل، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
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وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات موانئ أبوظبي وشركائها الرامية إلى توفير خدمات سلسة ومتكاملة وبمعايير عالمية للمتعاملين من الشركات والمستثمرين لإتمام كل الإجراءات في مدينة خليفة الصناعية.
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