8 جهات حكومية تبدأ تقديم خدماتها في «مركز الأعمال» بـ «خليفة الصناعية»

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت 8 جهات حكومية، تقديم الخدمات في مركز الأعمال بمدينة خليفة الصناعية، من خلال المكاتب التمثيلية التابعة لها.

جاء ذلك عقب توقيع موانئ أبوظبي، مذكرات تفاهم مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ووزارة الداخلية التي تمثل القيادة العامة للدفاع المدني والمديريات ذات الصلة، وهيئة البيئة - أبوظبي، وغرفة أبوظبي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ودائرة النقل، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ويأتي تدشين خدمات مركز الأعمال بمدينة خليفة الصناعية لتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين والمكاتب التمثيلية للجهات الحكومية في مدينة خليفة الصناعية من خلال مفهوم «النافذة الواحدة»، ودعم كل معاملات المستثمرين وتقديم الخدمات اللازمة لهم لإقامة مشاريعهم، فضلاً عن تسهيل إجراءات التراخيص وإتمام المعاملات وإنجاز عمليات التخليص ضمن حدود المنطقة الجغرافية المخصصة لمدينة خليفة الصناعية.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات موانئ أبوظبي وشركائها الرامية إلى توفير خدمات سلسة ومتكاملة وبمعايير عالمية للمتعاملين من الشركات والمستثمرين لإتمام كل الإجراءات في مدينة خليفة الصناعية.