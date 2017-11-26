9 مسارات حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وأستراليا

سيدني (الاتحاد)

شهدت مدينة سيدني الأسترالية انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وأستراليا. ومثل حكومة الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فيما ترأسها من جانب الحكومة الأسترالية ستيفن سيوبو، وزير التجارة والسياحة والاستثمار. وحضر الاجتماع معالي الدكتور عبيد الكتبي، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وممثلي عدد من المؤسسات والجهات في الدولة. وحضره من الجانب الأسترالي، جاستن براون، نائب وزير الشؤون الخارجية والتجارة.

وركزت بنود اجتماع اللجنة على تعزيز التعاون والشراكة عبر 9 مسارات حيوية، شملت التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الاستثمار، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، والزراعة والمنتجات الغذائية، والقطاع المالي، والسياحة، والطيران المدني، والتعليم، والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة من خلال استضافة معرض إكسبو 2020. كما أعرب الطرفان خلال الاجتماع عن التزامهما باتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها آلية لتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وأكد الجانب الإماراتي أهمية التعاون وفق مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتركيزها على 7 قطاعات رئيسة هي، التكنولوجيا والنقل والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والفضاء والمياه، داعياً الشركات الأسترالية إلى الدخول في شراكات مثمرة مع نظيرتها في دولة الإمارات من خلال هذه المجالات الحيوية، كما تم اقتراح التفاوض لتوقيع مذكرة تفاهم تعزز تعاون البلدين في هذا المسار.

وفي الزراعة والمنتجات الغذائية، أشار الجانبان إلى الأهمية الاقتصادية المتنامية لمنتجات الأغذية الحلال في العالم، واتفقا على زيادة التعاون في هذا المجال، وطلبت أستراليا زيادة عدد المراكز والمؤسسات الأسترالية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لإصدار شهادات المنتجات الحلال لتنشيط الصادرات الغذائية الأسترالية إلى الإمارات، والتعاون في تصدير التمور، وتبادل الخبرات بشأن منتجات حليب الإبل. كما طرح الجانب الإماراتي بعض المحاور للتعاون في مجال البيئة والتغير المناخي. وفي محاور التعاون الأخرى، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في القطاع المالي والتنسيق بين المصارف في البلدين والتعاون وتبادل الخبرات في التأمين. كما أعرب الجانبان عن أهمية السياحة بالنسبة لاقتصادي البلدين.