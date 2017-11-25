مصرع 5 جنود أوكرانيين بالمنطقة الانفصالية

كييف (أ ف ب)

أعلن مصدر رسمي في كييف مقتل 5 جنود أوكرانيين بمواجهات مع المتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا. وهي أكبر خسارة تسجل في يوم واحد في صفوف القوات الأوكرانية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أغسطس الماضي. وقال أمين عام المجلس الأوكراني للأمن والدفاع الكسندر تورتشينوف أن المواجهات جرت بالقرب من قرية كريمسكو على بعد نحو 40 كلم إلى الشمال من لوغانسك «عاصمة» إحدى المنطقتين الانفصاليتين الخارجيتين عن سلطة كييف. واتهم خصوصاً روسيا بأنها زادت حجم وحدتها العسكرية في الأراضي المحتلة، الصيغة التي تستخدمها كييف للحديث عن «الجمهوريتين» المعلنتين من جانب واحد لوغانسك ودونيتسك.