ضربات روسية تدك معاقل «داعش» في دير الزور

عواصم (وكالات)
أكدت وكالة الإعلام الروسية، أمس، أن وزارة الدفاع أعلنت أن 6 قاذفات طراز «تو-22 إم 3»، نفذت ضربات جوية على أهداف لتنظيم «داعش» على الضفة الغربية لنهر الفرات في سوريا، مبينة أن الضربات طالت أهدافاً شملت معاقل وتجمعات للإرهابيين. في وقت أكد المرصد السوري الحقوقي أن 8 مدنيين قتلوا وأصيب وفقد آخرون، جراء غرات جوية شنتها طائرات حربية استهدفت المعبر النهري الواصل بين منطقة حسرات وشرق الفرات، بمحافظة دير الزور. وقال المرصد في بيان إن العمليات القتالية تتواصل في الضفاف الغربية لنهر الفرات ضمن المحاولات المستمرة من قبل قوات النظام وحلفائها لاستكمال سيطرتها على ما تبقى من غرب النهر في الريف الشرقي لدير الزور من قبضة «داعش».
وأضاف المرصد أنه رصد استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعراقية ولبنانية وآسيوية من جانب، وتنظيم «داعش» من جانب آخر، على محاور في بلدة القورية ومحاور أخرى بمحيطها في غرب الفرات. وأشار إلى أن هذه الاشتباكات ترافقت خلال الساعات الـ 24 الماضية مع غارات من الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام، على المناطق المتبقية تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، حيث استهدفت الغارات بلدة العشارة. وأوضح أن عدد الذين قتلوا من المدنيين منذ أن تمكنت قوات النظام من فك الحصار عن مدينة دير الزور في 10 سبتمبر الماضي وحتى أمس، بلغ 928، بينهم 360 طفلاً وسيدة.
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ويأتي تراجع وتيرة بعد أن بدأت دمشق مفاوضات مع فصائل المعارضة المسلحة، لفتح ممر إنساني بالغوطة الشرقية.
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في المقابل، قتل نحو 59 ألفاً من مقاتلي الفصائل المعارضة والإرهابية وقوات سوريا الديمقراطية. كما قتل أكثر من 62 ألفاً من مقاتلي جبهة «فتح الشام»، وهي (النصرة سابقاً) وتنظيم «داعش»، إضافة إلى مقاتلين أجانب من مجموعات إرهابية أخرى.