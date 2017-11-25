«الشواحيف» تبحر بـ 20 قارباً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات وتحدي سباق يوم الشهيد للقوارب الخشبية السريعة «الشواحيف» على كاسر الأمواج في أبوظبي في تحد قوي ومثير للبطولة التي تنطلق أولى جولاتها من خلال مشاركة 20 قارباً.

وينطلق السباق في الحادية عشرة صباحاً، بعد أن قررت إدارة النادي تغيير موعده الأصلي، والذي كان مقرراً في الثالثة والنصف بعد الظهر، وذلك بسبب ارتفاع الرياح، وسرعة منسوب الهواء في فترة ما بعد الظهر.

وتأتي منافسات الخشبية لكي تسجل استمراراً لحضور الزمن الجميل، وتذكيراً للقارب التقليدي الذي كان يستخدمه الأجداد قديماً كإحدى وسائل التنقل وكسب الرزق، ويسعى النادي من خلال تنظيم هذه البطولة إلى الإبقاء على الصورة لهذا القارب والشكل حاضراً بشكل دائم ومستمر.

وتأتي تسمية السباق بيوم الشهيد، احتفاء من النادي بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على القلوب، وأكد سالم الرميثي، مدير عام النادي، أهمية المشاركة في هذه المناسبة، انطلاقاً من الواجب الوطني والالتزام الاجتماعي للنادي نحو الوطن، وقال: يوم الشهيد هو يوم الولاء للوطن، وهو يوم نحتفي فيه بمن قدموا أسمى وأروع معاني التضحية من أجل تراب الوطن.

وأضاف: جميع القوارب المشاركة ستقوم بالالتزام بوضع شعار يوم الشهيد على جانبي الزورق من أجل الاحتفاء بهذه المناسبة، وبالشكل الذي يحقق الغاية المنشودة لدى النادي.

وتوقع الرميثي أن تكون المنافسة قوية جداً بين المشاركين، حيث إن السباق هو الأول هذا الموسم لهذه الفئة، ويسعى الجميع لتقديم الأفضل من خلال أول ظهور لهم في الموسم.

وطالب الرميثي المتسابقين الالتزام بالقوانين، والتوجيهات المختلفة التي تصلهم من اللجنة المنظمة للسباق، مؤكداً أن التزام المتسابقين دوماً هو ما يقود المنافسة إلى بر الأمان والظهور في الصورة المثالية والمفضلة لدى الجميع.

وأعرب الرميثي عن ارتياحه الكبير لسير العمل والتنسيق ما بين النادي ومختلف الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم السباق، ما سيؤدي لظهور السباق في صورة جميلة ومشرقة، تتناسب والسمعة الكبيرة التي تحظى بها أبوظبي في تنظيم السباقات البحرية، وقال: سعداء جداً بأن يكون هناك تعاون مع العديد من الجهات أبرزها تدوير، نادي أبوظبي للشراع واليخوت وجهاز حماية المنشآت.