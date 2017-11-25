خبيران مصريان: القائمة الجديدة تكشف الرعاية القطرية للإرهابيين

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد خبيران سياسيان مصريان، أن القائمة الإرهابية الجديدة التي أعلنت عنها دول الرباعي العربي، والتي تضم المجلس الإسلامي العالمي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى 11 فرداً، رسالة لها دلالة واضحة إلى قطر في هذا التوقيت بأن الدول العربية والخليجية مستمرة في مواجهة للإرهاب، وأن الأسماء التي جاءت في هذه القائمة هناك دلائل على تورطها في أعمال إرهابية تحت ستار أعمال تطوعية. وأشاروا إلى أن هذه الكيانات الإرهابية من المؤسسات الدينية، والأفراد الذين يعملون في مجال العمل التطوعي، يستخدمون الدين والمؤسسات التطوعية كأداة وآلية لتنفيذ العمليات الإرهابية ونشر فكر قيادات الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وكانت دول الرباعي العربي، الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، قد أعلنت أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه، وتحصين المجتمعات منه، ‏وفي إطار جهدها المشترك بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في محاربة الإرهاب، إضافة كيانين وأحد عشر فردًا إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، والكيانات هما: المجلس الإسلامي العالمي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى 11 فرداً.

وأعلنت الدول الأربع ‏أن الكيانين المدرجين، هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاءً لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها، وينالون دعماً قطرياً مباشراً على مستويات مختلفة، ‏بما في ذلك تزويدهم بجوازات سفر وتعيينهم في مؤسسات قطرية ذات مظهر خيري لتسهيل حركتهم.

أعمال إرهابية