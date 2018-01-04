121 % نمو عدد المشاركات في الدورة الثالثة لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الدورة الثالثة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار زيادة بنسبة 100% في عدد العلماء والباحثين المشاركين، وبنسبة 121% في عدد الطلبات المقدمة مقارنة بالدورة السابقة.

وبلغ مجموع البحوث الأولية المقدمة 201 مشروع بحثي تقدّم بها 710 من الباحثين والعلماء والخبراء ينتسبون إلى 316 مؤسسة بحثية تتواجد في 68 دولة تتوزع على خمس قارات.

وحسب بيان أمس، استقطب البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية باحثين وخبراء دوليين ومؤسسات بحثية عالمية بارزة. وحتى الآن، شارك أكثر من 1220 باحثاً و520 مؤسسة بحثية من 68 دولة في هذه المبادرة البحثية.

ومن المقرر أن يحتفي برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بثلاث سنوات من الإنجازات البارزة التي جعلته يحظى بمكانة عالمية بارزة في هذا المجال، وذلك خلال حفل خاص يقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018.