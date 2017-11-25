6000 كجم قهوة لجمهور «يونايتد»!

عمرو عبيد (القاهرة )

كشفت الصحافة الإنجليزية عن دخول إحدى الشركات المُصَنِّعَة لماكينات القهوة، كشريك تجاري جديد لنادي مانشستر يونايتد، لتصل سلسلة رعاة الشياطين إلى 54 شريكاً متنوعاً، بين راع رسمي وعالمي وتجاري وإعلامي، وبذلك تصنع ماكينات ميليتا القهوة الرسمية لليونايتد وجماهيره، في مشهد وصفته الصحف هناك بأنه غريب، لكنه ليس الأكثر غرابة بين عقود رعاية القلعة الحمراء.

ومنذ زمن بعيد، وصف النجم روى كين جماهير اليونايتد بأنهم يعشقون تناول شطائر الجمبري أثناء وجودهم في المدرجات، لكن سيتغير الوضع الآن بطلب كوب من القهوة قبل المباريات، خاصة مع إعلان النادي عن استهلاك 6000 كجم من القهوة في ملعب أولد ترافورد كل موسم، ما دعا الإدارة لإقامة 200 ماكينة حول الملعب في ظل عقد الرعاية الجديد، من أجل إسعاد الجماهير الحمراء.

واشتهر اليونايتد في المواسم الأخيرة بتنفيذ تعاقدات رعاية غريبة بعض الشيء، منها مصانع للجرارات وإطارات السيارات والمعكرونة وأدواء الطلاء، بجانب بعض المشروبات الخفيفة الشهيرة في نيجيريا والصين!

وعلى الرغم من الدهشة المصاحبة لبعض عقود الشراكة التجارية الخاصة بالقلعة الحمراء، فإن هذا الأمر ساعد على تصدر مانشستر يونايتد قائمة أغنى أندية العالم بحسب آخر تصنيف لمؤسسة فوربس المتخصصة في مجال المال والأعمال، حيث جاء اليونايتد في المرتبة الأولى بقيمة 3.69 مليار دولار قبل كل من برشلونة وريال مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث بقيمة 3.64 للبارسا ثم 3.58 للملكي، في حين كان بايرن ميونيخ هو رابع الترتيب بـ2.71 مليار ثم مانشستر سيتي خامساً بقيمة 2.08 مليار دولار. الطريف أن الأندية الإنجليزية الأخرى تمتلك شركاء في كل المجالات مثل مشروبات الطاقة والعصائر وألبان الأطفال، لكن يبدو أن الفوز المفاجئ لليستر سيتي بلقب البريميرليج، جلب له شهرة هائلة وقفزة فائقة في هذا المجال، إذ يمتلك الثعالب رعاة من الهند والصين وتايلاند بجانب منتج عالمي شهير في مجال المجوهرات.