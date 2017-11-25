النصر يجتاز «العميد» بهدف فوزير ويقترب من القمة

الرياض (د ب أ)

برهن النصر على سعيه الأكيد للمنافسة بقوة على صدارة بطولة الدوري السعودي، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 1 /‏‏‏ صفر على ضيفه الاتحاد، في قمة مباريات المرحلة الـ 11 للمسابقة، ليرتفع رصيد النصر، الذي حقق انتصاره الخامس في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 19 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد الاتحاد، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز السابع.

وكان النصر الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان بإمكان لاعبيه الفوز بعدد وافر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازمهم في أكثر من فرصة، في الوقت الذي لم يقدم فيه الاتحاد العرض المنتظر، حيث ظهر لاعبوه بشكل باهت للغاية، وعجزوا عن خلق فرص حقيقية للتسجيل. ويدين النصر بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه المغربي محمد فوزير، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد.

لم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث شهدت الدقيقة الثانية فرصة محققة للنصر، بعدما سدد يحيى الشهري من على حدود المنطقة على يمين عساف القرني حارس مرمى الاتحاد، الذي ارتدت من يده الكرة، لتصل إلى محمد السهلاوي، الذي سدد مباشرة، ولكن القرني أبعدها بفدائية إلى ركلة ركنية لم تستغل. وواصل النصر سيطرته على مجريات المباراة، حيث حصل على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى في الدقيقة 15، نفذها يحيى الشهري ولكن ياسين حمزة أبعد الكرة في الوقت المناسب، وترجم النصر سيطرته بعدما أحرز فوزير هدفاً، عندما تابع ركلة حرة مباشرة نفذها ليوناردو بيريرا، حيث ارتطمت الكرة بباطن العارضة، قبل أن تصل للاعب المغربي الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة برأسه في المرمى الخالي.

وأهدر كارلوس فيلانويفا فرصة مؤكدة لإدراك التعادل للاتحاد، حيث تابع تمريرة بعقب القدم من العكايشي، ليسدد من داخل المنطقة، ولكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر.

وأضاع فهد المولد فرصة أخرى للاتحاد، الذي كثف من هجماته، حيث تلقى تمريرة أمامية وسدد من داخل المنطقة، غير أن الكرة اصطدمت بالدفاع النصراوي، لتخرج إلى ركلة ركنية لم تثمر عن شيء.

تراجع النصر إلى الدفاع من أجل الحفاظ على هدف التقدم، معتمدا على سلاح الهجمات المرتدة، التي كادت أن تهديه الهدف الثاني عن طريق محمد السهلاوي، الذي تلقى تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى، ولكنه تباطأ في التسديد، ليبعد الدفاع الكرة إلى ركلة ركنية لم تستغل.وقاد فهد المولد هجمة عنترية للاتحاد، حيث انطلق بالكرة من الناحية اليمنى، مراوغا أكثر من لاعب، قبل أن يرسل تمريرة عرضية زاحفة إلى فيلانويفا، الذي أطاح بالكرة بعيدة عن المرمى، لتنتهي المباراة بفوز عسير للنصر.