النصر يجتاز «العميد» بهدف فوزير ويقترب من القمة

الرياض (د ب أ)
برهن النصر على سعيه الأكيد للمنافسة بقوة على صدارة بطولة الدوري السعودي، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 1 / صفر على ضيفه الاتحاد، في قمة مباريات المرحلة الـ 11 للمسابقة، ليرتفع رصيد النصر، الذي حقق انتصاره الخامس في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 19 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد الاتحاد، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز السابع.
وكان النصر الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان بإمكان لاعبيه الفوز بعدد وافر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازمهم في أكثر من فرصة، في الوقت الذي لم يقدم فيه الاتحاد العرض المنتظر، حيث ظهر لاعبوه بشكل باهت للغاية، وعجزوا عن خلق فرص حقيقية للتسجيل. ويدين النصر بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه المغربي محمد فوزير، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد.
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وأهدر كارلوس فيلانويفا فرصة مؤكدة لإدراك التعادل للاتحاد، حيث تابع تمريرة بعقب القدم من العكايشي، ليسدد من داخل المنطقة، ولكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر.
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تراجع النصر إلى الدفاع من أجل الحفاظ على هدف التقدم، معتمدا على سلاح الهجمات المرتدة، التي كادت أن تهديه الهدف الثاني عن طريق محمد السهلاوي، الذي تلقى تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى، ولكنه تباطأ في التسديد، ليبعد الدفاع الكرة إلى ركلة ركنية لم تستغل.وقاد فهد المولد هجمة عنترية للاتحاد، حيث انطلق بالكرة من الناحية اليمنى، مراوغا أكثر من لاعب، قبل أن يرسل تمريرة عرضية زاحفة إلى فيلانويفا، الذي أطاح بالكرة بعيدة عن المرمى، لتنتهي المباراة بفوز عسير للنصر.