واتسون.. 502 انتصار بـ «سوبر هاتريك» في «ميدان»

دبي (الاتحاد)

حقق المدرب الأميركي دوج واتسون رباعية «سوبر هاتريك» نادرة ومستحقة، أوصلته للفوز الـ 502 في الدولة، فيما حقق فارسه الأول باتريك دوبس (هاتريك)، وذلك خلال حفل السباق الثاني لمضمار ميدان الذي أقيم مساء أول أمس، وتألف من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة للحفل مليوناً و180 ألف درهم، برعاية لونجين.

وجاء الفوز الأول للمدرب دوج واتسون عبر الجواد «موسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبقيادة دين أونيل، ليحلق بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب سباق لونجين جنتس لا جراند كلاسيكو البالغ جائزته 155 ألف درهم.

وجاء فوز «موسر» بسهولة وبفارق 2.25 طول عن «أولويز ويلكم»، وحل في المركز الثالث «سترونج كمستري»، وقطع الفائز المسافة في زمن قدره 1:13:35 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للمدرب الأميركي، عبر الجواد «ذا جريت كوليكشن» لزاور سكريكوف، وبقيادة باتريك دوبس، ليكسب جائزة الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على لقب لونجين جينتس ماستر كوليكشن، البالغة جائزته 175 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:25:87 دقيقة، متفوقاً بفارق طولين عن «سكروتنير»، فيما حل في المركز الثالث «ليثام سينت آنيس».