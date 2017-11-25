50 فارسة في سباق كأس الشيخة فاطمة للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

تشهد ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة فجر اليوم، انطلاق فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، والتي ينظمها نادي أبوظبي للفروسية بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتعاون مع اتحاد الفروسية، تحت مظلة الاتحاد الدولي للفروسية، وتشارك فيه 50 من فارسات الإمارات ودول الخليج والدول العربية والأجنبية.

وخصصت 4 سيارات دفع رباعي جوائز للفائزات، مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة، إلى جانب 450 ألف درهم للفائزات من المركز الخامس وحتى العاشر، واكتملت الاستعدادات والترتيبات في القرية، حيث تم تجهيز مسارات السباق، وتحديد المحاور، كما تم تجهيز منطقة الفحص البيطري وتزويدها بأحدث الأجهزة، لتوفير الفرص المتكافئة لجميع المشاركين.

وتم تقسيم المسافة إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة الأولى 40 كلم وتم ترسيمها بالأعلام الزرقاء، وتبلغ مسافة الثانية 25 كلم «أعلام صفراء»، وتبلغ مسافة المرحلة الثالثة 19 كلم «أعلام حمراء»، وتبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 16 كلم «أعلام بيضاء».

وحددت اللجنة الفنية شروط السباق في أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لمعدل نبضات القلب 64 نبضة في الدقيقة، والحد الأدنى لوزن الفارس 50 كجم، وستتخلل السباق فترات راحة إجبارية للخيول والفرسان تتراوح بين 50 و40 دقيقة.