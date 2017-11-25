ماي تحض الاتحاد الأوروبي على تحقيق تقدم بشأن «بريكست»

بروكسل (أ ف ب)

حضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاتحاد الأوروبي، أمس، على «اتخاذ خطوات إلى الأمام»، جنباً إلى جنب مع بريطانيا، في وقت يأمل قادة التكتل بأن تتقدم بتسوية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست في ديسمبر.

ويتوقع أن تلتقي ماي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على هامش قمة بين التكتل ودول الاتحاد السوفييتي السابق، في بروكسل، في محاولة لإفساح المجال أمام بدء المفاوضات المتعلقة باتفاق تجاري مستقبلي.

وازداد أمل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بأنها ستقدم اقتراحاً جديداً بشأن مسألة كلفة انسحاب بريطانيا الشائكة، بعدما اتفق وزراء بريطانيون رفيعون، في وقت سابق هذا الأسبوع، على عرض مبلغ أكبر، قُدر بـ40 مليار يورو. وقالت رئيسة الوزراء للصحفيين: «إن هذه المفاوضات مستمرة، لكنني واضحة في ما يتعلق بمسألة أنه علينا اتخاذ خطوات إلى الأمام معاً». ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن شروط الانسحاب، المتمثلة بفاتورة الخروج، ومسألة إيرلندا الشمالية، قبل مناقشة العلاقات المستقبلية. وبدا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، إلا أنه أكد أن شيئاً لن يتقرر قبل عشائه المرتقب مع ماي في الرابع من الشهر المقبل.