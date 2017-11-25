أعلى مستوى لعائدات «ألفابت» خلال 5 سنوات

ترجمة: حسونة الطيب

ساعد النمو القوي في استخدامات الهواتف النقالة من بحث وإعلانات مبرمجة وغيرها، في تسريع وتيرة عائدات ألفابت الشركة الأم لجوجل، لأعلى معدل لها منذ خمس سنوات، متجاوزة تقديرات المبيعات والأرباح خلال الربع الثالث. وارتفعت المبيعات السنوية بنسبة قدرها 24% إلى 27,8 مليار دولار، متغلبة على مخاوف إمكانية تأثر العائدات بموجة التسويق التي تقودها العلامات التجارية الكبيرة.

وقالت روث بورات، المدير المالي لشركة ألفابت :«سجلت جوجل نتائج قوية في قطاع بحث الهواتف النقالة، بجانب نمو مذهل في عائدات الشبكات من شركات الإعلانات المبرمجة والحوسبة السحابية وجوجل بلاي وعائدات مبيعات الأجهزة».

وارتفعت مبيعات الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، بنسبة سنوية بلغت 29% إلى 4,2 مليار دولار، حيث استفادت جوجل من تحول جوهري في الهواتف النقالة والجهود التي تبذلها لطرح منتجات تتناسب ومتطلبات المنطقة مثل، تطبيق الدفع الجديد باسم «تيز»، المخصص للهند فقط.

وأكد المدير التنفيذي لجوجل سوندار بيشاي، أن الشركة عكفت على وضع لبنة قوية في آسيا منذ فترة ليست بالقصيرة، بالإضافة إلى فرق عمل قوية، انضمت إليها مؤخراً فرق إعلان مميزة. ولا تقتصر الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في أسواق آسيا على جلب التقنيات فحسب، بل تتبعها باستثمارات ضخمة خلال السنوات القليلة المقبلة.