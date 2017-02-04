بطولة «الإمارات للقدرة» لمسافة 120 كم تنطلق بالوثبة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في الساعة السابعة من صباح اليوم، سباق بطولة الإمارات للقدرة لمسافة 120 كم، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.

وينظم السباق نادي أبوظبي للفروسية بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، واتحاد الفروسية، وبرعاية كل من مجلس أبوظبي الرياضي، مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الوطنية لتسويق وإنتاج الأعلاف والدقيق، الأرشيف الوطني، ياس، المسعود للسيارات، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، طيران الإمارات، العواني، وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري. ويقام السباق بمشاركة عدد كبير من أبرز الفرسان من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، حيث رصدت اللجنة المنظمة جوائز عبارة عن أربع سيارات لأصحاب المراكز الأولى.

وتبلغ المسافة الإجمالية للسباق 120 كم موزعة على أربع مراحل، أعطي لكل مرحلة لون مميز، حيث تم ترسيم المرحلة الأولى اللون الأزرق، ومسافتها 40 كم، تعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الثانية التي أعطيت اللون الأصفر ومسافتها 35 كم، وتعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ومن ثم تنطلق المرحلة الثالثة ذات اللون الأحمر، ومسافتها 25 كم، تعقبها فترة الراحة الأخيرة لمدة 40 دقيقة ومن ثم تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي أعطيت اللون الأبيض ومسافتها 20 كم، وفي ختام هذه المرحلة وبعد ختام الفحص البيطري يتم تحديد الفائزين بالمراكز الأولى.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة يوم أمس، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، وتقرر أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة.

واكتملت الاستعدادات والترتيبات كافة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وجهزت مسارات السباق، وحددت المحاور، كما جهزت منطقة الفحص البيطري وزودت بأحدث الأجهزة لتوفير الفرص المتكافئة لجميع المشاركين، إضافة إلى تجهيز المركز الإعلامي بأحدث وسائل الاتصال.