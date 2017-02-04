«فيوريا كروزادا» بطلة للجولة الثانية من كأس مكتوم للتحدي

الاتحاد (دبي)

توجت الفرس التشيلية «فيوريا كروزادا» لفرناندو فانتيني وبإشراف المدرب الفرنسي أروين شاربي وبقيادة الفارس الإيطالي أنطونيو فريزو بطلة للشوط الخامس والرئيس لمسافة 1900 متر على لقب سباق كأس مكتوم للتحدي للفئة الثانية البالغ إجمالي جوائزه المالية 250 ألف دولار، والذي أقيم أمس الأول بمضمار ميدان ضمن فعاليات الحفل الخامس ضمن فعاليات الدورة (14) لكرنفال كأس دبي العالمي، وتألف الحفل من سبعة أشواط مثيرة، وبلغت القيم الإجمالية لجوائز المالية مليون و140 ألف دولار، برعاية شركة الإمارات العالمية للألمونيوم (إيغا).

وتمكنت البطلة البالغة من العمر 5 سنوات أول فرس تفوز بالجولة الثانية وهزيمة الذكور، حين تفوقت بفارق أنف عن الجواد القوي «سكند إمباير» لسمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بعد اللجوء لجهاز الفوتو فينش، فيما جاء في المركز الثالث الجواد الكوري «باور بيلد» لهايو نجران كيم، وسجلت البطلة 1:58:85 دقيقة.

وتميز السباق المثير الذي هطلت فيه أمطار الخير، وشاركت فيه نخبة من الخيول المحلية والدولية بالإثارة والتشويق، وتمكن الأميركي دوج واتسون من تحقيق ثنائية انفرد بها بصدارة بطولة المدربين بفارق فوزين عن إيريك ليمارتنيل، وحقق الفرنسي أروين شاربي الذي يعد أحد أقدم المدربين في الدولة ثنائية، أبرزها الفوز بالسباق الرئيسي على لقب الجولة 2 لكأس مكتوم للتحدي.

وحلق الجواد «كول كابوي» لزاور سكريكوف، وبإشراف دوج واتسون وبقيادة باتريك دوبس بلقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب بطولة الشندغة للسرعة المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة البالغ إجمالي جوائزه المالية 200 ألف دولار.