الداخلية المصرية: مقتل 3 إرهابيين وضبط متورطين في هجمات ضد الجيش والشرطة

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل 3 كوادر إرهابية وضبط 9 آخرين في مداهمات لأوكار الإرهابيين بعدة مناطق. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس ،إن قطاع الأمن الوطني تمكنت من رصد مخطط لجماعة الإخوان يستهدف تصعيد عملياتها الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والمرافق الهامة والحيوية بالدولة، حيث أكدت المعلومات صدور تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج لعناصر ما يسمى بـ»تنظيم لواء الثورة»، والذي يعد أحد أجنحة الجماعة المسلحة والمسؤول عن ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، بتصعيد عملياتهم العدائية خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لمخططهم الهادف للنيل من أمن واستقرار البلاد.

وأسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لإجهاض هذا المخطط عن تحديد عناصر التنظيم المسلح والأوكار التي يتخذونها للتدريب والإيواء وتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – البحيرة – كفر الشيخ)، وعقب استئذان النيابة العامة تم توجيه عدد من الضربات الأمنية الاستباقية للحيلولة دون تمكن تلك العناصر من تنفيذ أية عمليات وقد أمكن خلال هذه الضربات ضبط 9 من العناصر المتورطة في الإعداد لتلك العمليات.وفي ذات الإطار تم استهداف ورشة حدادة ومزرعة وشقة سكنية بأماكن مختلفة تستخدمها عناصر التنظيم لتصنيع العبوات المتفجرة وتجهيز السيارات المفخخة وقد عثر بها على العديد من المضبوطات المُعدة لتنفيذ العمليات الإرهابية وأبرزها (سيارتان مفخختان وبنادق آلية وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة والمواد شديدة الانفجار). كما

تم استهداف شقة سكنية أخرى بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة يستخدمونها وكرًا لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتصنيع العبوات الناسفة وحال مداهمة القوات للشقة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، حيث تم التعامل مع مصدر النيران، ما أسفر عن مصرع 3 من العناصر الإخوانية الإرهابية.

وقد أكدت نتائج الفحص ارتباط عناصر التنظيم التي تم ضبطها ببعض قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج، وارتكاز مخططهم على دفع تلك العناصر لتلقى دورات تدريبية في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها عن بعد وتكليف بعضهم برصد الشخصيات والمواقع الهامة المزمع استهدافها على أن تضطلع هذه العناصر بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، من خلال استخدام أسلوب تفخيخ السيارات المجهزة بالمواد شديدة الانفجار لإحداث أكبر قدر من الخسائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات. وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية الشعب المصري وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.

إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج

القاهرة (وكالات)

غادر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمس إلى إلمانيا في رحلة علاج تستمر ثلاثة أسابيع. واعلن مجلس الوزراء في بيان أن إسماعيل توجه الخميس إلى دولة ألمانيا «وذلك للعلاج وإجراء عملية جراحية، ومن المنتظر أن تستغرق فترة العلاج في حدود ثلاثة أسابيع». وذكرت مصادر إعلامية أمس أن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان قدم إلى مقر مجلس الوزراء، وتسلم مهام عمله قائمًا بأعمال رئيس مجلس الوزراء، لحين عودته.