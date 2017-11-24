ورشة عمل تعريفية لمتطوعي مونديال أبوظبي

أبوظبي (لاتحاد)

نظمت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية «أبوظبي2017» ورشة تعريفية شاملة للمتطوعين في البطولة التي تقام من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، بحضور عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة العليا، وطلال الهاشمي مدير المسابقات ومحمد الشاطري، مدير برامج التطوع في اللجنة.

وأثنى عارف حمد العواني على الجهود الكبيرة والمخلصة للمتطوعين المشاركين في تنظيم كأس العالم، مبيناً أن المتطوعين هم أحد العناصر المهمة والفعّالة لإنجاح استضافة الإمارات لمونديال الأندية، مؤكداً التزام اللجنة المنظمة المحلية بتسخير الإمكانيات وجوانب التدريب والإعداد لتمكين المتطوعين من القيام بمسؤولياتهم المختلفة على أكمل وجه، وإكسابهم خبرات ومهارات مميزة لعكس الصورة التنظيمية التي اعتادت بها الإمارات وظهورها المميز عند استضافة أهم وأكبر الفعاليات الرياضية.

وأشاد طلال الهاشمي بالتجاوب الكبير للمتطوعين مع فعاليات الورشة التي تعتبر في غاية الأهمية، نظراً لما تناولته من محاور ونقاط مهمة حول آلية عمل المتطوعين خلال البطولة التي تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى توزيع المهام على فرق العمل خلال المباريات بمختلف المجالات، سواء الإعلامية أو العلاقات العامة ومرافقي الفرق ومنسقي الجماهير وغيرها، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة تشهد ورش عمل مكثفة لفرق العمل.

من جهته قال محمد الشاطري: التفاعل الكبير الذي وجدناه من المتطوعين خلال الورشة يأتي استمراراً لاهتمام وإدراك الجمهور للفرصة التطوعية المتميزة المتاحة، ضمن هذا الحدث الكروي العالمي، مشيراً إلى أن المتطوعين هم عامل أساسي في دعم وإنجاح البطولة، وأن التطوع في حدث كروي يحظى بهذا الاهتمام العالمي، يكسب المتطوعين خبرات عملية وعالمية كبيرة، ومجالات معرفية متعددة، معرباً عن ثقته بقدرة الإمارات على إبهار العالم مجدداً وتقديم أحد أنجح نسخ البطولة العالمية.