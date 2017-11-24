العين ينزف!

فيصل النقبي (الفجيرة)

من جديد نزف العين، وأضاع 4 نقاط غالية في جولتين متتاليتين.

وفي الوقت نفسه ربما تكون النقطة مكسباً بالنسبة له، قياساً على سيناريو اللقاء الذي شهد أفضلية واضحة لـ «النواخذة»، وعناد الحظ له بدليل أن القائم الأيمن لـ «الزعيم» تصدى للكرة مرتين، فضلاً عن براعة الحارس خالد عيسى.

وخيم التعادل السلبي على اللقاء المثير بين دبا الفجيرة والعين، ليرفع «البنفسج» رصيده إلى 19 نقطة في «الوصافة»، فيما رفع «النواخذة» رصيده إلى 10 نقاط.

ويعتبر التعادل باستاد الفجيرة هو الثاني على التوالي للفريقين، بعد أن انتهى لقاء الدور الأول للموسم الماضي بالتعادل بهدفين لكل منهما، كما أن الملعب عبس في وجه صاحب الأرض مجدداً، ولم ينجح «النواخذة» في تذوق طعم الفوز الأول على أرضه وبين جماهيره، رغم أفضليته خلال اللقاء، فيما حاول العين متأخراً دخول أجواء المباراة، ولكن بلا فعالية هجومية خطيرة، ليسقط «الزعيم» في دوامة التعادل للمرة الثانية على التوالي، بعد السابق أمام الجزيرة، ويفقد نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على الدرع، كما أنه أخفق في الفوز على دبا الفجيرة منذ آخر تفوقه بهدف هدف المدافع إسماعيل أحمد في الدقيقة 90 موسم 2015 - 2016، والطريف أن المدافع محمد أحمد أن يفعلها مجدداً مساء أمس، وفي الدقيقة نفسها لولا أن كرته علت العارضة بقليل.