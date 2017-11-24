«الصائم» يحرم «الإمبراطور» توسيع فارق الصدارة!

معتصم عبدالله (دبي)

حرم المالي موديبو مايجا مهاجم عجمان، «الصائم» عن التهديف طوال 368 دقيقة، هي عمر مشاركته في 7 مباريات، قبل مواجهة أمس، مضيفه الوصل من فرصة توسيع فارق صدارته الحالية لدوري الخليج العربي، بتسجيله الثنائية الأولى بقميص «البرتقالي»، ليحول تأخر فريقه بهدفين إلى تعادل 2-2.

وكما حرمت نتيجة التعادل، ثنائي الوصل البرازيلي فابيو ليما ومواطنه كايو من «الفرحة الكاملة» بأنغام «الثنائية 22» في تاريخ مشاركتهما مع «الفهود» في الموسم الرابع على التوالي في الدوري، وأهدر الوصل فرصة سانحة لتوسيع فارق الصدارة، بعدما تقدم بهدفي «الثنائي الذهبي»، ليما صاحب القميص رقم 10، وهداف الدوري بالرقم ذاته من الأهداف، والذي افتتح التسجيل في الدقيقة 19، قبل أن يعود بعد دقائق قليلة ليهدي كرة الهدف الثاني لمواطنه كايو «وصيف الهدافين» بالرقم 7، من كرة هيأها بذكاء داخل المنطقة، وحولها كايو داخل المرمى.

ومثل التعادل في مباراة أمس، الأول للوصل على ملعبه، خلال الموسم الحالي، بعد أربعة انتصارات سابقة، غير أن الفريق نجح في الوصول إلى 21 مباراة على التوالي من دون خسارة في الطريق نحو «لقب بطل الشتاء»، حيث تبقت في رصيده مباراتان أمام حتا خارج قواعده، وشباب الأهلي في الجولة الأخيرة للدور الأول على ملعب زعبيل.

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