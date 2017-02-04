الأهلي يعزز صدارته بالفوز على النصر بفارق 26 نقطة

علي معالي (دبي)
حافظ فريق الأهلي لكرة السلة على صدارته لبطولة دوري رجال السلة «دوري مجموعة دبي للعقارات» بالفوز على النصر 97/ 71 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة النادي الأهلي، في مباراة بالجولة الثالثة للمرحلة التمهيدية للدور الثاني.
جاءت المواجهة قوية من الفريقين، تفوق الأهلي في الأرباع الأول والثاني والرابع بنتيجة 29/ 13,27/ 21,21/ 16، في حين تفوق النصر في الربع الثالث بفارق نقطة واحدة (21/ 20)، ويدين الأهلي في انتصاره هذا لتألق نجميه الدوليين قيس عمر، وطلال سالم بتسجيلهما 21 و15 نقطة على التوالي، بجانب تألق المحترف الأميركي سام يونج بتسجيله 16 نقطة، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من: محيي الدين خطاب وعامر سيجري وأكرم الشعبوني، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.
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وتستكمل البطولة في السابعة مساء غد بالجولة الرابعة للمرحلة التمهيدية للدور الثاني بإقامة 3 مباريات، يستضيف الوصل في الأولى فريق الأهلي، ويحل الشباب في الثانية ضيفاً على النصر، والمباراة الثالثة تجمع الشعب مع بني ياس.