الأهلي يعزز صدارته بالفوز على النصر بفارق 26 نقطة

علي معالي (دبي)

حافظ فريق الأهلي لكرة السلة على صدارته لبطولة دوري رجال السلة «دوري مجموعة دبي للعقارات» بالفوز على النصر 97/‏ 71 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة النادي الأهلي، في مباراة بالجولة الثالثة للمرحلة التمهيدية للدور الثاني.

جاءت المواجهة قوية من الفريقين، تفوق الأهلي في الأرباع الأول والثاني والرابع بنتيجة 29/‏ 13,27/‏ 21,21/‏ 16، في حين تفوق النصر في الربع الثالث بفارق نقطة واحدة (21/‏ 20)، ويدين الأهلي في انتصاره هذا لتألق نجميه الدوليين قيس عمر، وطلال سالم بتسجيلهما 21 و15 نقطة على التوالي، بجانب تألق المحترف الأميركي سام يونج بتسجيله 16 نقطة، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من: محيي الدين خطاب وعامر سيجري وأكرم الشعبوني، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.

وفي مباراة ثانية، فاز الشباب على الشعب 88/‏ 74 في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي الشباب، وأدارها الدولي يعقوب غابش والدولي هيثم قوجه ومحمد السيد، وظهر الشعب نداً قوياً في الربع الثاني من المباراة، والذي حققه فيه التفوق بنتيجة 25/‏ 16، ولكن الشباب بخبرته الكبيرة استطاع أن يتفوق في الأرباع الأخرى بنتيجة 24/‏ 11 في الربع الأول، 25/‏ 21 في الربع الثالث، 23/‏ 11 في الربع الرابع، وتألق من الجوارح راشد ناصر 14 نقطة، بجانب الأميركي تايلور جيمس 31 نقطة. وفي مباراة ثالثة نجح فريق الشارقة في تحقيق الفوز على الوصل 91/‏ 65 في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي الشارقة في مباراة فرض فيها الشارقة سيطرته عليها في الأرباع الأربعة بنتيجة 28/‏ 10,23/‏ 20,24/‏ 22,16/‏ 13، وأدارها الدولي حسن حاجي والدولي سالم الزعابي وحمدي غميثو، وظهر تأثر الوصل الكبير لغياب عدد من لاعبيه لأسباب مختلفة، وكانت عناصر الخبرة سلاح تفوق الملك. بنتائج الجولة، عزز الأهلي صدارته بالنقطة 18، بفارق النقاط الثلاث عن ملاحقيه الشباب والشارقة المتشاركين المركز الثاني، فيما تراجع الوصل إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، والنصر في مركزه الخامس برصيد 11 نقطة، بفارق النقطتين عن بني ياس والشعب المتشاركين المركز السادس برصيد 9 نقاط.

وتستكمل البطولة في السابعة مساء غد بالجولة الرابعة للمرحلة التمهيدية للدور الثاني بإقامة 3 مباريات، يستضيف الوصل في الأولى فريق الأهلي، ويحل الشباب في الثانية ضيفاً على النصر، والمباراة الثالثة تجمع الشعب مع بني ياس.