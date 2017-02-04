«نيولوك» للوصل أمام الزعيم العيناوي في أقوياء اليد

رضا سليم (دبي)

قرر اتحاد اليد تأجيل جميع مباريات المراحل السنية ومهرجانات البراعم في جولة هذا الأسبوع، حيث تم إبلاغ الأندية بإلغاء مباريات أمس واليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود رياح شديدة وأمطار، خاصة أن المراحل السنية والمهرجانات تقام في الملاعب الخارجية في الأندية، وهو ما يشكل صعوبة على إقامتها.

وأكد نبيل عاشور، أمين عام الاتحاد، أن قرار التأجيل جاء حرصاً على اللاعبين، خاصة أن التوقعات الجوية تشير إلى استمرار الرياح والأمطار على البلاد، وهو ما دفعنا تأجيل هذه الجولة، ويستثنى من ذلك مباريات دوري الرجال نظرا لأنها تقام في الصالات المغلقة للأندية ولا توجد مشاكل في إقامتها.

من ناحية أخرى، تستكمل اليوم مباريات الجولة السادسة من دوري أقوياء اليوم، والتي انطلقت أمس، بعد توقف دام 35 يوماً، حيث يلتقي الوصل مع العين بصالة الإمبراطور، ويستضيف الجزيرة منافسه النصر بصالة فخر أبوظبي.

وتشهد صفوف الفرق تغييرات على مستوى اللاعبين والمدربين، حيث يظهر المدرب المغربي نور الدين بوحديوي للمرة الأولى هذا الموسم مع فريق النصر، بعدما تعاقدت معه إدارة النادي بدلاً من الجزائري محمد معاشو الذي دخل في مفاوضات لتدريب أحد أنديتنا إلا أن الاتفاق لم يصل بعد إلى خط النهاية، كما تشهد هذه الجولة ظهور عيسى البناي للمرة الأولى في صفوف فريق الوصل بعد انتقاله من الأهلي، وهي من أكبر صفقات الموسم الحالي، ومعه يوسف حسن من النصر، فيما يظهر محمد المربوعي لاعب العين في صفوف الجزيرة للمرة الأولى بعدما وافقت إدارة الزعيم العيناوي على إعارته لفخر أبوظبي حتى نهاية الموسم.