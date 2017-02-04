  • السبت 07 جمادى الأولى 1438هـ - 04 فبراير 2017م
  02:57     الخطوط الجوية الفرنسية تسمح بصعود ركاب من الدول السبع إلى أميركا    

الأحوال الجوية تؤجل المراحل السنية ومهرجان البراعم

«نيولوك» للوصل أمام الزعيم العيناوي في أقوياء اليد
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

رضا سليم (دبي)

قرر اتحاد اليد تأجيل جميع مباريات المراحل السنية ومهرجانات البراعم في جولة هذا الأسبوع، حيث تم إبلاغ الأندية بإلغاء مباريات أمس واليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود رياح شديدة وأمطار، خاصة أن المراحل السنية والمهرجانات تقام في الملاعب الخارجية في الأندية، وهو ما يشكل صعوبة على إقامتها.

وأكد نبيل عاشور، أمين عام الاتحاد، أن قرار التأجيل جاء حرصاً على اللاعبين، خاصة أن التوقعات الجوية تشير إلى استمرار الرياح والأمطار على البلاد، وهو ما دفعنا تأجيل هذه الجولة، ويستثنى من ذلك مباريات دوري الرجال نظرا لأنها تقام في الصالات المغلقة للأندية ولا توجد مشاكل في إقامتها.

من ناحية أخرى، تستكمل اليوم مباريات الجولة السادسة من دوري أقوياء اليوم، والتي انطلقت أمس، بعد توقف دام 35 يوماً، حيث يلتقي الوصل مع العين بصالة الإمبراطور، ويستضيف الجزيرة منافسه النصر بصالة فخر أبوظبي.

وتشهد صفوف الفرق تغييرات على مستوى اللاعبين والمدربين، حيث يظهر المدرب المغربي نور الدين بوحديوي للمرة الأولى هذا الموسم مع فريق النصر، بعدما تعاقدت معه إدارة النادي بدلاً من الجزائري محمد معاشو الذي دخل في مفاوضات لتدريب أحد أنديتنا إلا أن الاتفاق لم يصل بعد إلى خط النهاية، كما تشهد هذه الجولة ظهور عيسى البناي للمرة الأولى في صفوف فريق الوصل بعد انتقاله من الأهلي، وهي من أكبر صفقات الموسم الحالي، ومعه يوسف حسن من النصر، فيما يظهر محمد المربوعي لاعب العين في صفوف الجزيرة للمرة الأولى بعدما وافقت إدارة الزعيم العيناوي على إعارته لفخر أبوظبي حتى نهاية الموسم.

ويبحث المتصدر فريق الوصل عن اكتمال عناصر التفوق هذا الموسم والوصول إلى درع الدوري الذي غاب لسنوات طويلة عن قلعة الإمبراطور، خاصة أن الفريق فتح منجم البطولات بالفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ولعل الصفقات القوية التي أبرمها النادي تؤكد رغبته في الوصول إلى منصات التتويج، بعد أن أبرم في بداية الموسم صفقة قوية بضم عبد الله الصفار وخالد رمضان من النصر مقابل الحارس زهير مبارك ثم صفقة أخرى بضم يوسف حسن من النصر وعيسى البناي من الأهلي، أي أن صفقات الوصل الرابحة هذا الموسم هدف التتويج، بجانب أن الفريق يمتلك محترفاً من أفضل المحترفين في الدوري، وهو الايسلندي بجورجفين. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا