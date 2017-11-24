إندونيسي ينقذ ركاب قطار

جاكرتا (أ ف ب)

تحول إندونيسي إلى بطل عبر الإنترنت، بعدما قضى بيديه على أفعى، تسللت إلى قطار ضواحٍ مكتظ، وتوقف القطار بشكل طارئ، بعدما رصدت الأفعي على رف لوضع الحقائب في قطار، متجهاً من بوجور في الجنوب إلى العاصمة، وأظهرت مشاهد صورت عبر الهواتف، وانتشرت عبر الإنترنت، الرجل الذي يضع نظارتين، وهو يمسك بهدوء ذنب الأفعي، ويرطم رأسها بقوة على الأرض حتى نفقت.

ومن ثم رمى الرجل الأفعي النافقة، البالغ طولها حوالى المتر، من الباب أمام حراس الأمن، ولم يعرف على الفور نوع الأفعى، وما إذا كانت سامة، فيما لم تسجل أي إصابات في صفوف الركاب.