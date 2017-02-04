استانا يصدر بياناً وكيتل يرفض الاعتذار

دبي (الاتحاد)

خطف اعتداء الأوكراني اندريه جريفكو دراج فريق استانا الكازاخستاني على الدراج الألماني مارسيل كيتل متصدر الطواف، الأضواء في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الحسابات الرسمية على الشبكة العنكبوتية.

وأصدر فريق استانا للدراجات بياناً رسمياً اعتذر خلاله عن التصرف غير اللائق لعضو الفريق جريفكو الذي اعتدى على كيتل خلال المرحلة الثالثة، وحمل البيان توقيع مدير الفريق الكساندر شيفر الذي قال: «إن الاعتذار موجه لكيتل واللجنة المنظمة وكل أسرة الدراجات». وجاء في البيان: «يقدم فريق استانا بالغ اعتذاره عن الحادث، وبصرف النظر عن التفاصيل المتعلقة بما حدث، ومن دون النظر للأسباب نؤكد رفضنا لأي سلوك غير رياضي، ونعترف بالخطأ الذي ارتكبه جريفكو، ولذلك سيقرر الفريق لاحقاً إصدار عقوبة إضافية في حقه، على مر تاريخه اشتهر فريق استانا بالتزام الروح الرياضية في كل المنافسات التي يخوضها، ونحن نعتذر مجدداً عما حدث». وقال الكساندر: «السباق خلال المرحلة الثالثة كان صعباً على الدراجين بسبب الرياح، وتخللته الكثير من التحديات والأوقات الحرجة التي ربما تسببت في زيادة حدة التوتر، في ظل هذه الظروف القاسية انفعل جريفكو، وبدر منه تصرف غير سليم بالاعتداء على كيتل، لكن مهما كانت الأسباب نرفض أي نوع من الخروج عن الروح الرياضية، وندين هذا التصرف».

ورفض كيتل قائد فريق كويك ستيب قبول اعتذار الدراج الأوكراني جريفكو الذي اعتدى عليه، وقال كيتل على حسابه في تويتر، بعد أن نشر صورته والدماء تسيل من وجهه، «إنه لن يقبل أي نوع من الاعتذار، لأن ما حدث أمر غريب ونادر الحدوث في مضامير الدراجات»، مشيراً إلى أن من اعتدى عليه تعمد ذلك حتى يخرجه من السباق، مبيناً أن هذا التصرف لا يمت للرياضة بصلة، ويشوه الوجه الجميل لرياضة ركوب الدراجات.

وجاء في تغريدة كيتل على تويتر: «ما فعله هذا الدراج وصمة عار في جبين رياضتنا المحببة التي نسعى جميعاً لإبراز وجهها المشرق، وتقديمها إلى الجمهور في أبهى صورة، الاعتذار مرفوض تماماً، ولن أقبله مهما كان».

وفي تغريدة لاحقة وضع كيتل صورة له وهو بزي الملاكمة وتهكم على الدراج الأوكراني قائلاً: بحثت عن اسم جريفكو في موقع جوجل وودت أن وزن هذا الدراج يبلغ 70 كيلو جراماً، وأنا أقول له أعرف حدودك والتزمها.