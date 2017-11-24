إسرائيل تقر 1048 وحدة استيطانية على أراضٍ فلسطينية

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أبيحاى مندلبليت، يعمل على مصادرة أراض فلسطينية خاصة، من أجل شرعنة ما لا يقل عن ألف و48 وحدة استيطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله: إن المستشار يعتقد أن المحكمة العليا ستلغى القانون الذي يسمح بمصادرة أراضى الفلسطينيين، ولكن، حسب خطته، فإن نحو ثلث المباني غير المرخصة في المستوطنات، يمكن أن يتم ترخيصها بطرق أخرى، وحسب مصادر إضافية، فقد بلور مندلبليت الخطة في أعقاب ممارسة الضغط عليه من وزيرة القضاء إييلت شكيد.

وتشمل الخطة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الذين ساد الاعتقاد في السابق بأنها أراضٍ تابعة للدولة، وتم بناء المستوطنات عليها، في حين كانت الالتماسات التي يتم تقديمها، في الماضي، ضد هذه البيوت، تقود إلى إخلائها، ويريد مندلبليت الآن استخدام المادة الخامسة من الأمر العسكري الخاص بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، من أجل السماح للدولة بالسيطرة على هذه الأراضي.

وقالت الصحيفة: من الناحية القانونية، يختلف هذا الإجراء عن قانون المصادرة (المعروف باسم التسوية)، ولكن النهاية متشابهة: وهذا يعنى أن المستوطنات ستبقى في مكانها، وأصحاب الأراضي لن يتمكنوا من الوصول إليها، ولن يكونوا قادرين على معارضة الاستيلاء عليها، وسوف يحصلون على تعويض.