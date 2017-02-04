النقبي: بشرى خير لانتصارات قادمة

دبي (الاتحاد)

عبرت ندى النقبي عن سعادتها بالإنجاز الذي تحقق في بداية العام الجديد، عام الخير، معتبرة الإنجاز بشرى خير لانتصارات قادمة في كافة الألعاب الرياضية، وأكدت أن النتيجة التي حققتها لاعبة نادي الشارقة للسيدات نتاج طبيعي للاهتمام الذي يحظى به النادي من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ودعم القيادة الرشيدة لرياضة المرأة.

وقالت إن اللاعبة وفاء معروفة بتحقيقها الإنجازات بفضل التدريبات التي تخوضها والتعاون من الطاقمين الفني والإداري في النادي، كما أشادت النقبي بدور اتحاد الرماية والإنجاز الكبير الذي حققه بطل الإمارات سيف بن فطيس الذي عاد للإمارات بميدالية ذهبية أيضاً، وقالت إن الفرحة الإماراتية كبيرة بهذا النجاح.

وأوضحت ندى النقبي أن نادي الشارقة للسيدات لديه اهتمام كبير بجميع الألعاب، ويضم النادي 9 ألعاب منها 2 جماعية و7 فردية تندرج ضمن الألعاب الأولمبية والرماية واحدة منها.