ارتفاع معدلات البيع إلكترونياً ٪50

يوسف العربي (دبي)

ارتفعت معدلات إقبال المستهلكين على شراء السلع من مواقع التسوق الإلكترونية في الإمارات بنسبة 50% خلال أول يومين من موسم التخفيضات المعروف باسم «الجمعة البيضاء 2017» مقارنة بالموسم الماضي للفعالية، وفق مسؤولين وخبراء.

ويحظى موسم «الجمعة البيضاء» في الدولة خلال هذا العام بزخم غير مسبوق مقارنة بالمواسم الماضية، نتيجة زيادة عدد المواقع الإلكترونية والمتاجر المشاركة في الفعالية، وتضاعف عدد العروض والصفقات المقدمة وزيادتها بنحو 50 مرة بعد وصول عدد العلامات التجارية المشاركة إلى 16 ألف علامة.

وساهمت رغبة شريحة من العملاء في شراء احتياجاتهم عبر المواقع الإلكترونية، قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل، في زيادة نسبة الإقبال على السلع والأجهزة الإلكترونية.

وتركزت مبيعات «الجمعة البيضاء» على أجهزة الهواتف المتحركة والأجهزة المنزلية والإكسسوارات، وأزياء، وأدوات، التجميل، والساعات، وملابس الأطفال، فيما حافظت السلع الأخرى على معدلات البيع الاعتيادية خلال هذه الفترة.