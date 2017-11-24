قمة التمكين تبحث تمويل مشاريع رائدات الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

ضمن التزامها بالارتقاء بمشاريع المرأة الريادية، دعت كل من مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ومؤسسة المرأة ومقرها كاليفورنيا الأميركية، السيدات اللاتي يملكن مشاريع ريادية خاصة بهن، ويبحثن عن شركاء ومستثمرين لتوسيعها وتعزيز نموها، إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها «نماء» بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتخصص القمة في ثاني أيامها بتمام الساعة 1:30 بعد الظهر، جلسة تحت عنوان «فرصة نماء»، سيتم خلالها عرض أفضل 10 مشاريع مختارة لرائدات الأعمال مباشرة على المستثمرين، ما يفتح أمامهن فرصة فريدة لتمويلها وتوسيع نطاق أعمالها.

وتتضمن شروط تسجيل المشروع للمشاركة في الجلسة، أن تكون الشركة مملوكة ومدارة من قبل امرأة، وأن تكون فكرة المشروع مبتكرة وأصيلة، وألا يزيد عمر تشغيل المشروع عن 5 أعوام، مع توافر مقومات تؤهله للاستمرارية وتحقيق الربحية، وأن تكون منهجية الشركة أو المشروع ذات تأثير إيجابي في المجتمع، وأن يتم التعريف بفريق العمل وخطته لإنجاح الشركة أو المشروع.

وقالت ريم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إن «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة تشكل نموذجاً لتعزيز دور المرأة في بناء الاقتصاد العالمي على نطاق واسع، وتركز على إشراك المستثمرين الراغبين في دعم المشاريع، وتشجع المزيد من رائدات الأعمال على الانخراط في سوق العمل في ظل معايير من التكافؤ والتوازن بين الجنسين».

وأشارت إلى أن «الهدف الرئيس لجلسة (فرصة نماء) هو دعم النساء من صاحبات المشاريع، لاسيما الأكثر تميزاً منهن، اللاتي يسعين إلى الحصول على تمويل مالي لتوسيع نطاق مشاريعهن، والانتقال بأعمالهن إلى المرحلة التالية من النمو».