توريه: مستمتع بالبقاء مع «سيتي»

مانشستر (رويترز)

لا يزال يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي، يشعر بالسعادة في ناديه برغم أنه بات يشغل دوراً ثانوياً مع متصدر الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشارك توريه، الذي كان من أسباب نجاح سيتي في السنوات الأخيرة، في مباراتين فقط كبديل في الدوري، وظهر مرتين في كأس رابطة الأندية، ومرة واحدة في دوري أبطال أوروبا، خلال منافسات الموسم الجاري.

ودخل توريه «34 عاماً» التشكيلة الأساسية لسيتي لأول مرة هذا الموسم، خلال الانتصار 1-صفر على فينوورد يوم الثلاثاء الماضي، إذ ضمن فريق بيب جوارديولا الظهور في دور الـ 16 بتصدر المجموعة ومن دون أي هزيمة. وقال توريه: هل تريدون مشاركتي؟ أبلغوا المدرب بذلك.

وأضاف: انظروا إلى وجهي.. هل تعتقدون أني محبط؟ هل أنا أستمتع بالأمر؟ بكل تأكيد. لو كنت محبطاً... لقلت للمدرب «لا أريد الجلوس على مقاعد البدلاء وأريد العودة إلى منزلي». وفاز سيتي في آخر 17 مباراة في كل المسابقات، ووسع الفارق إلى 8 نقاط مع أقرب منافسيه في الدوري الإنجليزي.

وبعد عروض ممتعة وانتصارات كبيرة خرج سيتي بفوز صعب على بطل هولندا، ويعتقد توريه أن الأداء كان متوسطاً بالفعل، وطالب الفريق بتطوير مستواه قبل مواجهة فرق أقوى في الأدوار المقبلة.

وقال توريه: تابعت فينورد وكان منافساً صعباً.. المدرب في النهاية كان غاضباً من الفريق، يمكننا أن نظهر بشكل أفضل من ذلك، لقد لعبنا بكسل.وأضاف: نلعب بشكل جيد، لكن عند متابعة يوفنتوس أو ريال مدريد أو برشلونة.. وكل هذه الفرق أدرك أننا يجب أن نظهر بشكل أقوى وأفضل، الإحصاءات لا تعني أي شيء، وسنكون في حاجة لمواجهة مثل هذه الفرق واختبار مستوانا.