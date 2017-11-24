الظفرة وحتا «قمة الأماني» في «الحوار الشامي»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

تكتسي مباراة الظفرة وحتا بطابع خاص، نادراً ما يحدث في دوري الخليج العربي، ويخوضها الفريقان بأفكار ذات «نكهة شامية»، ممثلة في السوري محمد قويض مدرب الظفرة، ومواطنه نزار محروس مدرب حتا، ويحتدم الصراع فيما بينهما على نقاط اللقاء.

ولم تسجل البطولة على مدار تاريخها أي مواجهة تحت قيادة فنية سورية من قبل، والقريب من المدربين يدرك حجم العلاقة الوطيدة التي تربطهما، يكفي ما قاله قويض في المؤتمر الصحفي، عندما أشار إلى أن محروس بمثابة «أخ»، يتمنى له الخير، كما يتمناه لنفسه.

والمؤكد أن قويض يضع اليوم علاقته الطيبة مع محروس جانباً لمدة 90 دقيقة، ليخوض مواجهة «الأخوة الأعداء»، التي تحتمل نتيجة واحدة، وهي الفوز الذي لم يتذوق الظفرة طعمه في البطولة إلا مرة واحدة فقط، منذ 64 يوماً، وعلى حساب الشارقة بهدفين في الجولة الثانية، وتأرجحت بعده نتائج الفريق ما بين التعادل والخسارة ليستقر في المركز التاسع وله 7 نقاط.

في المقابل، فإن حال حتا لا يقل تواضعاً عن الظفرة، بدليل أن «الإعصار» يقبع في ظلمات بـ 4 نقاط، وغاب عنه الفوز منذ الجولة الرابعة، فيما شاءت الصدفة أن يكون فوزه الوحيد في الدوري على حساب الشارقة أيضاً بنتيجة 3-2.ويشير تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، والبالغ عددها 4 لقاءات إلى فوز لحتا منذ 9 أعوام، وتحديداً 24 مايو 2008 بنتيجة 2-1، في المقابل رجحت كفة الظفرة 3 مرات.

حمد الحمادي: مباراة «حياة أو موت»

أكد حمد الحمادي مدافع الظفرة أن فريقه يخوض مباراة «حياة أو موت»، إذ لا بديل عن نتيجة الفوز لكسر «سوء الطالع» الذي يطارد الفريق منذ لقاءات عدة، مشدداً على أن الخسارة تضع الظفرة في موقف حرج، لأنها جعل حتا يتساوى معه في عدد النقاط «7 نقاط»، وهو الأمر الذي لا يتمناه أي من زملائه. وشدد الحمادي على أن الظفرة ورغم معاناته من الإصابات التي أطاحت بالعديد من اللاعبين، فإنه زاخر بالأسماء التي تفوق حتا، من حيث المستوى الفني، وطالب المهاجمين باستغلال أشباه الفرص، وليس الفرص الصريحة فقط.

عبدالله القميش: محطة فارقة في مسيرة «الإعصار»

اعتبر عبدالله القميش، حارس حتا، أن مواجهة الظفرة تمثل محطة فارقة في مسيرة فريقه، إذا أراد استعادة توازنه وتعويض النتائج السلبية الماضية، وقال: نتكاتف معاً دائماً وقت الصعاب، وندرك تماماً أن الخسارة الكبيرة أمام النصر في الجولة الماضية، لا ترضي طموحات أنصار الفريق، وهو ما يفرض علينا مسؤولية مضاعفة، من أجل تحقيق أفضل نتيجة أمام الظفرة، وأوضح القميش، أن الظفرة منافس صعب المراس على ملعبه، إلا أن حتا يحترم ذلك.