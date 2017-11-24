نمو قوي لأنشطة شركات منطقة اليورو مع اقتراب نهاية العام

لندن (رويترز)

أظهر مسح أمس الخميس أن نمو أنشطة شركات منطقة اليورو ازدهر بقوة مع اقتراب العام من نهايته بدعم الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي بالإعلان عن تقليص حوافزه النقدية.

وتجاوز المسح الذي يغطي قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاعات الرأي التي أجرتها رويترز مما يشير إلى أن النمو واسع النطاق حيث حققت المصانع ثاني أفضل أداء شهري على الإطلاق.

وسطع نجم منطقة اليورو بشكل مفاجئ على الساحة الاقتصادية في عام 2017 حيث حققت معدلات نمو تجاوزت أقرانها بينما تشير مؤشرات مستقبلية في أحدث مؤشر لمديري المشتريات إلى أن الاتجاه الصعودي ما زال يتمتع بالزخم.

وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 57.5 في الشهر الجاري وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2011 وتجاوزت متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بعدم تسجيل تغير يذكر عن القراءة النهاية لشهر أكتوبر تشرين الأول عند 56.0.