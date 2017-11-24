أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة موانئ أبوظبي، عن إنشاء مركز محاكاة بحري مشترك في منطقة مصفح في أبوظبي، يقدم مجموعة متنوعة من برامج التدريب للكوادر الإماراتية البحرية العاملة في الدولة.

ويقوم مركز المحاكاة البحري بموجب هذه الشراكة طويلة الأمد، بتوفير التدريب لموظفي أدنوك وخدمة القطاع البحري عند بدء عملياته في أواخر عام 2018.

وفي السابق كان يتم تدريب معظم القوى العاملة في المجال البحري في أبوظبي في المراكز والمعاهد والأكاديميات المتخصصة في التدريب والدراسات البحرية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى. وقال راشد سعود الشامسي، مدير دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية في أدنوك: «من خلال إنشاء مركز المحاكاة البحري، فإننا نستثمر في رفع مهارات الكوادر الإماراتية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح. ويجسد هذا التعاون مع موانئ أبوظبي حرص أدنوك على بناء شراكات تحقق قيمة إضافية وتسهم في تحقيق طموحاتنا ببناء كوادر إماراتية وفقاً لأفضل المعايير العالمية».

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «تبرز هذه الشراكة جهود أدنوك وموانئ أبوظبي المستمرة لدعم إقامة اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. نهدف إلى توفير تدريب فني متطور من خلال هذا المركز الذي يحتوي على أحدث مرافق ومنشآت التدريب، والعمل على تطوير المهارات والخبرات الوطنية في القطاع البحري بما يتماشى مع أفضل الممارسات في العالم، ونتطلع إلى تعزيز مساهمة هذا المركز في بناء الاقتصاد الوطني».