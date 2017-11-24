باريس (أ ف ب)

لحق تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوز الأول على مضيفه قره باخ الأذربيجاني 4-صفر، وتعادل الثاني مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي وصيف بطل الموسم الماضي، من دون أهداف في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.

ولحق تشيلسي وبرشلونة بتوتنهام الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب «الثامنة» وبشيكتاش التركي «السابعة» اللذين تأهلا الثلاثاء، وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني «المجموعة الثانية» ومانشستر سيتي الانجليزي «السادسة» التي كانت ضمنت تأهلها في الجولة الرابعة قبل 3 أسابيع.

وتسحب قرعة الدور ثمن النهائي في 11 ديسمبر المقبل.

وسجل البلجيكي إيدين هازار والبرازيلي ويليان «هدفين» والإسباني سيسك فابريجاس أهداف تشيلسي، الذي انتزع صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين أمام المتصدر السابق روما الذي خسر أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-2.