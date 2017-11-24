«السابقة الخطيرة» تبعد نياسي مباراتين

لندن (د ب أ)

قرر الاتحاد الانجليزي، إيقاف السنغالي عمر نياسي مهاجم فريق إيفرتون مباراتين، بعد ثبوت تحايله على الحكم، خلال مباراة الفريق مع كريستال بالاس ببطولة الدوري الانجليزي.

وبات نياسي أول لاعب في المسابقة يتم معاقبته بناء على اللوائح الجديدة المنظمة لبطولة الدوري، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو الماضي.

ومن المقرر أن يغيب نياسي «27 عاماً» عن مباراتي إيفرتون القادمتين في المسابقة أمام ساوثهامبتون ووستهام يونايتد.

وأبدى ديفيد انسوورث، مدرب إيفرتون، أسفه لإصدار اتحاد الكرة الانجليزي تلك العقوبة التي يراها «سابقة خطيرة».

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن انسوورث قوله: أعتقد أن هؤلاء الناس سيكونون منشغلين للغاية.

أضاف مدرب إيفرتون: إذا تم اتخاذ قرارات قابلة للنقاش ضدك، فإن هذا الأمر سابقة خطيرة قد يتم إرساؤها.

وأنكر نياسي ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء من أجل الحصول على ركلة جزاء خلال المباراة، لكن لجنة النظام المستقلة بالاتحاد الانجليزي أصدرت قرارها بمعاقبته بسبب تحايله على حكم المباراة.