«السابقة الخطيرة» تبعد نياسي مباراتين

لندن (د ب أ)
قرر الاتحاد الانجليزي، إيقاف السنغالي عمر نياسي مهاجم فريق إيفرتون مباراتين، بعد ثبوت تحايله على الحكم، خلال مباراة الفريق مع كريستال بالاس ببطولة الدوري الانجليزي.
وبات نياسي أول لاعب في المسابقة يتم معاقبته بناء على اللوائح الجديدة المنظمة لبطولة الدوري، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو الماضي.
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وأبدى ديفيد انسوورث، مدرب إيفرتون، أسفه لإصدار اتحاد الكرة الانجليزي تلك العقوبة التي يراها «سابقة خطيرة».
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أضاف مدرب إيفرتون: إذا تم اتخاذ قرارات قابلة للنقاش ضدك، فإن هذا الأمر سابقة خطيرة قد يتم إرساؤها.
وأنكر نياسي ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء من أجل الحصول على ركلة جزاء خلال المباراة، لكن لجنة النظام المستقلة بالاتحاد الانجليزي أصدرت قرارها بمعاقبته بسبب تحايله على حكم المباراة.