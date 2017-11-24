93 خيلاً تخوض تحدي افتتاح موسم مضمار العين

محمد حسن (العين)

يدشن نادي العين للفروسية والجولف في الخامسة مساء اليوم، أول سباقاته لهذا الموسم، ويتألف الحفل من 7 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة، ويستهل الحفل بأول سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول للعربية الأصيلة، وتشارك في الحفل الأول لمضمار العين 93 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 470 ألف درهم.

ويعتبر الشوط السادس الرئيس في الحفل، وخصص للخيول العربية الأصيلة تصنيف (60-90) لمسافة 1600 متر تكافؤ، بمشاركة 6 من الخيول القوية أبرزها الجواد «حمزة» بقيادة جيسوس روزاليس بطل سباق العين للميل الموسم الماضي، وينافس أيضاً على اللقب «آر بي ريتش سيربرايز» بقيادة تاج أوشيه، الذي سجل الفوز 5 مرات من إجمالي مشاركاته العشرين، وثالث الخيول المنافسة هي المهرة «تهاني» بقيادة رويستون فرينش.

ويفتتح الحفل بسباق الجولة الأولى لكأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1000 متر تكافؤ، ويقود التنافس «المهلهل الثاني» بإشراف إبراهيم الحضرمي وبقيادة الفارس رويستون فرنش، وهناك «إيه إف ميقات» بإشراف إرنست أورتيل بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، والمهرة «زينة المراسي» بإشراف محمد حسين وبقيادة الفارس آدم ماكلين، والمهرة «باينة» بإشراف هلال العلوي وبقيادة كونور بيسلي.

وخصص الشوط الثاني للخيول المهجنة (المبتدئة) التي تتنافس لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 خيلاً تبرز منها المهرة «المدام» بإشراف أحمد بن حرمش، والتي كانت وصيفة مرة وثالثة مرتين بميدان، ويتوقع أن ينافس «جنوني» بإشراف محمود حسين وبقيادة باتريك كوسجريف، فهو أيضاً كان وصيفاً في الموسم الماضي، وربما جاءت الخطورة من «البراق» بإشراف ساتيش سيمار، والذي لديه سماح (3 كجم) في الوزن، فيما اختار فارس الإسطبل الأول ريتشارد مولن الجواد «دواس».