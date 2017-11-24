«الشراعية» تحتفل باليوم الوطني بالانطلاق من «الضبعية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم سباق «اليوم الوطني» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ46، وينطلق السباق من جزيرة الضبعية لمسافة 22 ميلاً بحرياً وصولاً إلى مقر النادي على كورنيش أبوظبي.

وأعلن النادي مشاركة 1500 بحار من مختلف إمارات الدولة يتنافسون على متن 100 قارب من أجل نيل لقب السباق خصوصاً في ظل ارتفاع قيمة الجوائز المالية التي خصصها النادي للفائزين في السباق، وبلغت 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى خمس سيارات لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق.

ويعد السباق هو الثالث هذا الموسم في فئة المحامل الشراعية 43 قدماً، ووفقاً لفارق النقاط من المتوقع أن تكون الجولة المقبلة غاية في الإثارة بهدف المضي قدماً نحو التتويج بلقب الموسم خاصة أن الفارق بين صاحب المركز الأول والخامس 8 نقاط فقط.

من جهته، قال أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة النادي إن السباق يأتي في إطار حرص النادي الدائم على المشاركة في كل الأحداث الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، مؤكداً أن فئة 43 قدماً تعد واحدة من أهم فئات الشراع التراثي، ومن هذا المنطلق تم اختيارها لتكون احتفالية النادي باليوم الوطني، مشدداً على حضور هذا المحفل الوطني، فهو واجب على كل مؤسسة رياضية وكل فرد يعيش على أرض هذا الوطن الذي أعطى الجميع الكثير.

وأضاف: يحرص البحارة منذ بداية الموسم على حضور السباقات المختلفة، ولذلك كان الإقبال كبيراً من مختلف أنحاء الدولة للمشاركة في السباق بنحو 1500 بحار، والسعي نحو إحراز اللقب خصوصاً في ظل الصراع الدائر على صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، مشيراً إلى أن النادي استعد بشكل جيد لإخراج الحدث بالشكل اللائق خاصة أنه يقام بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني. وطالب الرميثي البحارة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق كعادة جميع السباقات التي ينظمها النادي، لافتاً إلى أن السباقات الماضية التي أقيمت منذ بداية الموسم شهدت التزاماً كبيراً من المشاركين، مما ساهم في نجاحها، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في السباق على تقديم أفضل أداء في ظل منافسة شريفة بين الجميع.