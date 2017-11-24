إشبيلية يدعم بيريسو

مدريد(أ ف ب)

تمثل مواجهة إشبيلية الخامس بفارق نقطتين عن ريال واتلتيكو مع فياريال السادس من نوع خاص، حيث تأتي بعد أيام من الإعلان عن إصابة مدربه الأرجنتيني ادواردو بيريسو بسرطان البروستاتا.

وجاء إعلان إشبيلية بعد ساعات على العودة الرائعة للفريق الذي حول تأخره أمام ليفربول الانجليزي في دوري الأبطال إلى تعادل مستحق، ويشرف بيريسو «48 عاماً»، مدرب ريفر بلايت الأرجنتيني ومرسيليا الفرنسي السابق على إشبيلية منذ بداية الموسم الحالي، بعد ثلاثة مواسم ناجحة في سلتا فيجو، وذلك خلفا لمواطنه خورخي سامباولي الذي انتقل للإشراف على منتخب بلاده.وقال رئيس إشبيلية خوسيه كاسترو لإذاعة محلية: «بيريسو قوي، وسيتابع عمله، فيما ننتظر علاجه، هذا مسألة شخصية، ونريد أن نوضح بأنه مدربنا.. سندعمه، ونجتمع حوله، لأننا متأكدون من حل مشكلته».