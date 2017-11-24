«الخفافيش» و «المستايا» جاهزان لـ «الهزيمة الأولى»

مدريد (د ب أ)

تنطلق المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني اليوم، بمباراة سيلتا فيجو مع ليجانيس، بينما تخطف مواجهة فالنسيا مع برشلونة المقررة، بعد غد الأنظار دائماً، بصرف النظر عن المكانة التي يحتلها فالنسيا، حيث تبدو الأجواء في ملعب مستايا رائعة، عندما يحل برشلونة ضيفاً على على الساحل الشرقي لإسبانيا. ومن المتوقع أن يكون فالنسيا تحت قيادة مدربه مارسيلينو جارسيا تورال خصماً قوياً أمام البارسا.

ويلتقي الفريقان في مواجهة تحمل طابع الخوف من الهزيمة الأولى في الموسم الحالي، ويفتقد برشلونة جهود جيرارد بيكيه للإيقاف، وخافيير ماسكيرانو للإصابة، فيما ينتظر أن يشارك توماس فيرمايلين في خط دفاع النادي الكتالوني إلى جوار صامويل اومتيتي. وتلقت شباك برشلونة 4 أهداف فقط حتى الآن في الدوري الإسباني.

وأتم الفريقان كامل الاستعداد للمباراة، حيث جهز فالنسيا هدافه الإيطالي سيموني زازا الذي سجل 9 أهداف حتى الآن، احتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، والذي جلس على مقاعد البدلاء خلال الشوط الأول من مباراة يوفنتوس من أجل تجهيزه للمواجهة.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: ميسي لم يكن يعاني كدمة، قررنا فقط منحه راحة، ويتطلع مارتين مونتويا المدافع السابق لبرشلونة والحالي لفالنسيا لمواجهة فريقه القديم، وقال مونتويا: إنها مباراة مثيرة جداً، كلا الفريقين لم يعرف طعم الهزيمة حتى الآن، نحن في القمة، إنها مباراة جميلة، ستكون معركة قوية، ولاعبو بلنسية والجماهير يتمنون أن تأتي المباراة سريعاً.