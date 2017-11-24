المطاعم الفاخرة تبيع الوهم

ترجمة: عزة يوسف

دعا جيمس بريسسيون، مدير بحوث الطهو في معهد تعليم الطهو الأميركي بنيويورك إلى عدم الاعتقاد أن وجبات المطاعم الأغلى سعرًا مضمونة وأفضل جودة، حيث أكد أن هناك وجبات محددة يجب أن نبتعد تماماً عنها عند تناول الطعام في المطعم الفاخر، فيجب ألا تطلب البرجر الفاخر، أو اللحوم الناضجة تماماً، لأن هذه الوجبات ستكون مجرد مضيعة لأموالك، فالبرجر الذي تقدمه المطاعم الكبرى باسم «الفاخر» يكون باهظ السعر، في حين أن مكوناته غير مكلفة حتى لو ادعى رئيس الطهاة أنه وضع به أفضل المكونات، مؤكداً أن ذلك مجرد محاولة لرفع سعره، وأن ذلك بمثابة الوهم الذي يبيعه للزبائن. وأضاف أنه ليس الجميع يحب شريحة لحم نصف مطهوة، لكن من يطلب قطعة تامة النضج من تلك المطاعم سيخاطر بتناول أسوأ قطعة من اللحوم بسبب طريقة الطهو التي ستجعلها رقيقة وجافة، إلا إذا كان الشخص من كبار السن أو سيدة حامل.

وأوضح جيمس أن أي وجبة تحتوي على زيت الكمأة تزيد قيمتها بشكل مبالغ فيه من دون أي داع، لأن عادة ما يضيف الشيف قطرات بسيطة من زيت نكهة تشبه الكمأة، ويرفع قيمة الفاتورة نتيجة لذلك.