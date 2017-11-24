ميرفت أمين تعود للدراما «بالحجم العائلي»

محمد قناوي (القاهرة)

بعد غياب أكثر من ثلاثين عاماً تعود النجمة المصرية الكبيرة ميرفت أمين للتعاون مع الفنان الكبير يحيي الفخراني من خلال مسلسل «بالحجم العائلي»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل سيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هالة خليل ويشارك في بطولته هبة مجدي وجاري اختيار باقي الأبطال المشاركين وسيتم الإعلان عنهم فور التعاقد معهم.

وتقول ميرفت أمين: شجعني على المشاركة في المسلسل اسم الفنان الكبير يحيى الفخراني ورغبتي في العمل معه تليفزيونيا بعد أن جمعت بيننا السينما قبل ثلاثين عاماً، حيث قدمت معه فيلم «عودة مواطن»، وكان أول إنتاج ليحيى الفخراني، وفيلم «الأوباش»، وفيلم «امرأتان ورجل» الذي انتج عام 1987 وعندما أرسلت لي المخرجة هالة خليل السيناريو وعلمت بوجود الفخراني تحمست بشدة ووافقت على المسلسل قبل أن أقرأ السيناريو، وبعدها تلقيت اتصالاً هاتفياً من الفخراني وأبلغته بأنني وافقت على مشاركتي في العمل، كما أنني وجدت الشخصية التي أجسدها ضمن الأحداث رائعة.

وأوضحت أن السيناريو مكتوب بحنكة وحبكة درامية مبهرة، وأن السيناريست محمد رجاء شاب موهوب جداً، فقد تابعت أعماله في الفترة الأخيرة مثل مسلسل «الطوفان»، الذي يعرض حالياً على إحدى القنوات الفضائية، ومن قبل مسلسل «فوق مستوى الشبهات» للنجمة يسرا الذي عرض في موسم دراما رمضان قبل الماضي، مؤكدة أنها شديدة الإعجاب بكتاباته، وكانت تسمع الاسم منذ فترة وكانت تتخيله أنه رجل كبير في السن لكنها فوجئت بصغر سنه، فهي شديدة الحماس أن تخوض تجربة جديدة من كتابة شاب وموهوب.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز السيناريست محمد رجاء أنه متخصص في اختتام الحلقات الدرامية بطريقة محنكة ومختلفة عن جميع المؤلفين فهو يعتبر متخصص في هذا الأمر.

وقالت إنها تجسد في أحداث مسلسل «بالحجم العائلي» زوجة يحيى الفخراني وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة، وهناك قصة حب كبيرة بينهما، لكن الأمر يتحول مع تطورات الأحداث، مشيرة إلى أنها تبدأ تصوير مشاهدها الأولى من العمل منتصف الشهر المقبل.